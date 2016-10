Do bitvy o Mosul se zapojili Turci. Máme historickou odpovědnost, tvrdí Erdogan

Yildirim nejprve řekl, že turecké letectvo se účastní ofenzivy v Mosulu v rámci mezinárodní koalice. Později uvedl, že turecké stíhačky zatím nebyly použity, ale „budou nasazeny, až přijde čas“. Podobně se vyjádřil Erdogan. „Turecko tam má historickou zodpovědnost, takže tam budeme,“ řekl Erdogan v Ankaře. Podle něj se Turecko bude v oblasti snažit předejít sektářskému násilí. „Budeme v Mosulu na bitevním poli i u jednacího stolu,“ řekl turecký prezident podle agentury Anadolu.

Irácké jednotky se připravují na ofenzívu u Mosulu. (Foto: ČTK)

Už při přípravě ofenzivy zaměřené na znovudobytí Mosulu z rukou bojovníků IS se Turecko a Irák dostaly do sporu kvůli případné účasti Ankary. Ta oznámila, že si přeje, aby se na osvobozování Mosulu podílela i její armáda a zhruba tři tisícovky Iráčanů, které Turecko vycvičilo na vojenské základně na severu Iráku.

Irácký premiér Hajdar Abádí to ale odmítá. Jeho šíity ovládané vládě záleží na tom, aby se na osvobozovací akci převážně sunnitského Mosulu podílely v první řadě její milice. Podle expertů se vláda domnívá, že se tak zdůrazní vazba Mosulu obklopeného ropnými poli na centrální bagdádskou vládu. Turecko ale argumentuje, že se tak v oblasti může zvýšit sektářské násilí.

Turecký prezident Erdogan již dříve prohlásil, že jeho země je odhodlána zúčastnit se mosulské operace i rozhodování o budoucím osudu města.

Armádní generál irácké armády Talib Shaghati mluví s novináři. (Foto: ČTK)

Ankara je od loňska ve sporu s Bagdádem kvůli pobytu svých vojáků v táboře Bašika, který leží nedaleko Mosulu a kde se Turci podílejí na výcviku irácké armády. Zdůvodňuje to tím, že turečtí vojáci jsou tam v rámci mezinárodní mise a cvičí irácké vojáky pro boj proti IS. Irácká vláda proti pobytu tureckých vojáků na svém území protestuje. Tvrdí, že je do země nepozvala, a považuje je za okupanty.

Erdogan dnes znovu hájil tureckou přítomnost na severu Iráku. „Nikdo by od nás neměl očekávat, že odejdeme z Bašiky. Zůstaneme tam,“ řekl turecký prezident. Podle agentury Anadolu dodal, že irácká vláda Turecko požádala o pomoc poté, co Mosul padl do rukou IS v červnu 2014.

