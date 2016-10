Zabíjejte, nám se to vyplatí. Pro koho je válka dobrý byznys?

Na základně amerického vojenského letectva Hurlburt Field na Floridě seděli mladí muži a mlčky zírali do obrazovek. Sem tam někdo vyťukal větu na klávesnici. Když si jeden z nich potřeboval odskočit, musel počkat, až jiný tu minutku bude zírat za něho. Nikdo z nich nepromluvil dlouhé minuty ani slovo.

Na první pohled působil výjev, jejž popsali novináři z organizace Bureau of Investigative Journalism (BIJ) se sídlem v Londýně, ospale. Oni mladí muži však každou minutou rozhodovali o životech lidí vzdálených tisíce kilometrů daleko, v Afghánistánu.

To povolání se jmenuje nevinně – obrazový analytik. Jeho obsah je zcela opačný: analytici dávají dohromady „vzorec života“, tedy zkoumají rutinní aktivity v oblasti, kterou tak pozorně sledují. Když spatří něco podezřelého, oznámí to chatovacím kanálem pilotovi dronu. Ten může sedět ve vedlejší místnosti, stejně dobře jako na druhém konci světa. Když dostane příslušný pokyn, na podezřelé místo se zaměří. V praxi to znamená, že je většinou rozstřílí na padrť. „Jako analytik si musíte být vědom toho, že cokoli řeknete, bude vykládáno maximálně nepřátelským způsobem,“ řekl reportérům BIJ jeden z nich.

Nikdo z analytiků není v uniformě; nejsou zaměstnanci ministerstva obrany, nýbrž civilní firmy. Podle toho vypadá jejich kvalifikace – vyznají se v informačních technologiích a prošli kurzem, v němž si osvojili schopnost rozpoznat samopal od krumpáče. Jsou jedněmi z mnoha lidí, jimž americká vláda za velké peníze outsourcovala svůj boj s terorismem.

Dodavatelé–vojáci 3:1

Tento trend začal už předtím, než Američané zahájili stahování svých vojáků z Iráku i Afghánistánu. Poslední dva roky měli civilní dodavatelé početní převahu nad vojáky v poměru 3 : 1. Měli na starost cokoli: od ropné firmy Halliburton, jejíž pobočka Kellogg Brown & Root získala bez zdlouhavého vybírání kontrakty vojenského i civilního charakteru za desítky miliard dolarů, až po místní, kteří si pronajali náklaďák a jezdili s ním se zakázkami, jež jim zadaly tamní americké vojenské základny.

Právě tak začala kariéra jednoho z nejpozoruhodnějších afghánských podnikatelů, dnes šestadvacetiletého Hikmatulláha Šadmana. Začal jako samostatný řidič, naučil se pořádně anglicky a získal si důvěru Američanů. Postupně dostával větší a větší úkoly, až si za celkem osm let naúčtoval neuvěřitelných 160 milionů dolarů, píše časopis The New Yorker. (Američané se s ním nyní o část vyplacených peněz soudí, ale to je jiná kapitola.)

Hikmatulláh zdaleka není sám; výčet firem, které na boji s terorismem vydělávají podobné peníze, by byl delší, než by tento text mohl unést. Právě smlouvy s dodavateli mají největší podíl na celkové astronomické ceně boje proti teroru: podle odhadu laureáta Nobelovy ceny za ekonomii Josepha Stiglitze jde o pět bilionů dolarů; podle jiných je to ještě konzervativní odhad.

