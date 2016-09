Další rána pro Deutsche Bank

Výsledná suma ale nebude pravděpodobně ve výši, kterou nastřelili Američané. Jde o první návrh, který se bude během jednání s DB jistě měnit. Ostatně samotná banka vydala prohlášení, že 14 miliard dolarů platit nehodlá, ale je ochotná zaplatit peníze srovnatelné s pokutami pro konkurenty. Experti tak očekávají výslednou výši pokuty někde mezi čtyřmi až pěti miliardami dolarů. Například letos banka Goldman Sachs zaplatila za smír s americkými úřady 5,1 miliardy dolarů.

Vyšetřování bankovního sektoru přes další a další pokuty tak nekončí ani po osmi letech od finanční krize. Vzhledem k neustávajícím nálezům dalších pochybení bankéřů od manipulace úrokových sazeb po ovlivňování trhu s komoditami, je možné říct, že ještě pár let potrvá.

Problémem podobných vyšetřování je, že za osm let se bankovní sektor již zcela změnil. Navíc nové a nové postihy začínají podkopávat finanční stabilitu bankovních domů, což ukazuje právě Deutsche Bank, kterou by navržená výše pokuty těžce poškodila.

Pokuta je ovšem jen jednou z problémů Deutsche Bank. Šéf banky John Cryan totiž zatím jen seká náklady, ale byznys mu ukrajují američtí rivalové. Zaměstnanci bankovního domu jsou nespokojení.

Američtí headhunteři už ostatně zaznamenali zvýšený zájem evropských bankéřů o práci pro americké bankovní domy. A to není nic, co by přispívalo k vytváření byznysu a zlepšování výsledků banky. A problémy s americkými úřady k tomu jistě nepřispějí. Deutsche Bank tak má před sebou několik náročných let.

