WHO je hluchá k vědeckým důkazům i hlasům dvaceti milionů uživatelů e-cigaret

Čeká ho, nebo ji, nesnadný úkol, kterým bude zbavit organizaci pověsti nerozhodné a pomalé instituce. Nálepky, kterou si nedávno vysloužila při řešení humanitární katastrofy při rozšíření nemoci Ebola na africkém kontinentu.

Nízká akceschopnost WHO však není jejím jediným problémem. Kritiku sklízí i za svůj postoj k regulacím e-cigaret a dalších alternativních způsobů konzumace tabákových výrobků. Světová zdravotnická organizace totiž vyzývá, aby proti těmto alternativám byly uplatňovány stejné restrikce jako proti tradičním cigaretám. Posledním hlasem, který vyzývá organizaci k přehodnocení stanoviska, je INNCO (International Network of Nicotine Consumers Organizations). Tato síť propojuje organizace z více než patnácti zemí světa a usiluje o prosazení společných cílů, kterými jsou v prvé řadě usnadnění přechodu kuřáků k bezpečnějším alternativám tradičních cigaret.

Zástupci INNCO upozorňují na to, že WHO ignoruje zkušenosti 20 milionů bývalých kuřáků cigaret, kteří přešli na e-cigarety či jiné alternativy. „Spalování tabáku je sice stále nejběžnějším (a často smrtelným) způsobem rekreační konzumace nikotinu, nicméně probíhá tu velmi dramatická proměna,“ uvedla mluvčí organizace INNCO z Nového Zélandu Nancy Sutthoff. „Elektronické cigarety a snus (švédský žvýkací tabák) jsou daleko bezpečnější alternativy a navíc na rozdíl od běžných nikotinových náhražek jsou mezi spotřebiteli oblíbené,“ doplnila.

Její slova potvrzuje stále rostoucí množství vědeckých důkazů o tom, že e-cigarety jsou až o 95 % méně škodlivé než tabák. Například podle výsledků nejnovější studie Royal College of Physicians (RCP), britské lékařské vysoké školy, zveřejněné v dubnu letošního roku s názvem “Nicotine without smoke: tobacco harm reduction” (Nikotin bez kouře: omezení škodlivosti tabáku), jsou e-cigarety méně škodlivou variantou konzumace nikotinu a navíc mohou kuřákům sloužit jako účinný prostředek omezování závislosti na tabákových výrobcích.

WHO: vyloučíme vás z jednání

Nejsilnější kritika se na WHO snáší kvůli rozhodnutí vyřadit z plánovaného jednání o Rámcové úmluvě o kontrole tabáku (FCTC), které je plánováno na listopad tohoto roku v indickém Dillí, některé z pravidelných účastníků. Vyřazení se týká zemí, které se v rámci svých zemědělských programů soustředí právě na pěstování tabáku. Tyto země se celkem oprávněně obávají, že WHO chce během jednání rozhodnout o odvětví, které má dlouhodobý a nemalý vliv na jejich HDP. Zákaz přístupu na zasedání by se mimo jiné paradoxně týkal i pořadatelské Indie. Z jednání mají navíc být vyloučeni i novináři, což se setkalo s velkými protesty novinářských organizací zvláště v USA.

Dále čtěte: