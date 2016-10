S dětmi v autě si nezakouříš. Zdravotnický výbor odmítl i Bendovy kuřárny

Poslanci by mohli zakázat kouření ve vozidlech, pokud v nich cestují i děti. Možnost zřizování kuřáren v restauracích by se naopak podle dnešního stanoviska zdravotnického výboru do vládního návrhu takzvaného protikuřáckého zákona dostat neměl. Předloha zavádí zejména úplný zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších podobných zařízeních. Restrikce by měla podle doporučení výboru platit až od konce května příštího roku místo původně navrhovaného letošního Silvestra.