Svět bude kouřit „zdravě“, myslí si Philip Morris a investuje

Spotřeba cigaret podle odhadů koncernu Philip Morris klesá v globálním měřítku každoročně o 2 až 2,5 procenta. Na poklesu má největší zásluhu osvěta. Tabákové společnosti ale nechtějí dát kůži lacino. Začínají se předhánět, kdo představí produkt, který nahradí škodlivé klasické cigarety v zemích, kde lidé dbají na zdraví.

Čekání na revoluční produkt...

„Ještě není jasné, který produkt v konečném důsledku obstojí,“ sdělil agentuře Bloomberg analytik trhu s tabákem Rupert Wilson. Produkt, který bude revoluční, se podle Wilsona časem na trhu objeví. „Otázkou ale je, kdo a kdy s ním přijde,“ dodává.

Trh alternativních forem kouření podle The Japan Times dynamicky roste. Za 11 let od vzniku první elektronické cigarety se počet výrobců tohoto produktu rozrostl z jedné čínské společnosti na 466. Perspektivní by pro tabákové koncerny měl být zejména v budoucnu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bude v roce 2030 každoročně za e-cigarety či další alternativní formy kouření utraceno globálně 50 miliard dolarů. V Japonsku v posledním roce narostly prodeje elektronických cigaret pětinásobně.

A právě v oblasti tz. „méně rizikových“ produktů (rozuměj alternativních forem kouření) chce nyní druhý nejziskovější tabákový koncern na světě Philip Morris zvýšit svůj konkurenční náskok.

Investice do vývoje chce ještě letos podle výkonného ředitele Andre Calantzopoula navýšit o sto milionů dolarů, v konečném důsledku se tak dostává na 1,2 miliardy. Příští rok by měly investice růst i nadále a to o dalších 300 milionů dolarů.

Podle očekávání firmy by se pak alternativní formy kouření měly na celkových ziscích podílet částkou mezi 700 miliony a 1,2 miliardy dolarů ročně. Oproti celkovým ročním ziskům firmy (80 miliard dolarů v roce 2014) plynoucím převážně z rozvojového světa je to však stále jen kapka v moři.

Zahřát, ale nespálit

Philip Morris sází na takzvané „heat not burn“ cigarety neboli „heatsticks“. Ty by podle Calantzopoula mohli v budoucnu kuřáci oproti klasickým elektronickým cigaretám preferovat, protože výsledný dojem z kouření se víc podobá skutečné cigaretě. Oproti e-cigaretě, která obsahuje pouze nikotin, kuřáci z heatsticks získávají i další látky z tabáku. Cigareta jako taková je v zařízení pouze ohřívána, přičemž nedochází k jejímu spalování. Uvolňování škodlivých látek je pak údajně nižší.

„Jsme více než kdy dříve přesvědčeni o tom, že tento produkt má potenciál zcela proměnit odvětví, ve kterém podnikáme,“ uvedl Calantzopoulos. Podle společnosti na „heatstick“ přešlo na testovaných trzích již více než milion kuřáků. V příštím roce pak společnost plánuje s produktem vstoupit do dalších 32 zemí. Celkový počet vyprodukovaných heatsticks by měl podle odhadů společnosti narůst ze sedmi na 32 miliard, do roku 2018 pak na 50 miliard.

