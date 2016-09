Český vývoz do EU loni dál rostl

Česko se na celkovém vývozu EU podílí z 2,9 procenta, což je o desetinu procenta více než Rakousko a dvakrát více než Slovensko (1,4 procenta). Německo tvoří čtvrtinu celkového exportu unie, Polsko 3,7 procenta.

České firmy do osmadvacítky loni vyvezly zboží za 3,2 bilionu korun, o 249,2 miliardy korun více než v roce 2014. Vyvážejí se hlavně stroje a dopravní prostředky. Česko od svého vstupu do EU více zboží vyváží, než dováží. Hodnota dovozu zboží do Česka z členských zemí dosahovala 65,5 procenta celkového importu.

„Meziroční přírůstek vývozu do EU ovlivnil především obchod s Německem s navýšením o 87,1 miliardy korun, se Slovenskem s nárůstem o 43,9 miliardy a s Velkou Británií,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Růstem o 156,9 miliardy pak docílil dovoz do Česka ze států EU hodnoty 2,28 bilionu korun. Bylo to hlavně díky silnějšímu dovozu z Německa, Polska a Itálie.

Česko obchoduje hlavně se sousedními státy. Vloni představoval podíl okolních zemí na celkovém vývozu 51,1 procenta a na dovozu 42 procent. „V roce 2015 dosáhl podíl Německa na celkovém českém vývozu do EU 38,6 pct, Slovenska 10,8 pct, Polska 7,1 pct a Rakouska 4,9 pct,“ dodal ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Karel Král.

V dovozu činil podíl Německa na celkovém importu Česka z EU 39,6 procenta. Následovalo Polsko s hodnotou 12,1 procenta, Slovensko s podílem 7,8 procenta a Rakousko 4,5 procenta.

Vývozu do unie nadále dominují s podílem 55 procent stroje a dopravní prostředky. Hlavní vývozní položkou jsou i nadále silniční vozidla, jejichž hodnota dosahuje pětiny celkového vývozu Česka. Hodnota exportu aut jenom do Německa dosáhla loni 255 miliard korun. Na druhém místě žebříčku vývozu do Německa figurují elektrická zařízení a přístroje (147 miliard korun).

