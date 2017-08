Vyrobte letecké palivo z odpadků. Londýn rozděluje 600 milionů

Neúprosný boj fosilním palivům vyhlásila britská konzervativní vláda. Nejprve schválila zákaz prodeje nových osobních aut se spalovacím motorem po roce 2040 (o podobném kroku se vášnivě debatuje v zemi automobilek – Německu), nyní ministerstvo dopravy (DfT) vyhlásilo rozdělení dotací ve výši 22 milionů liber (619 milionů korun) na projekty, jež budou vyvíjet nízkoemisní paliva z odpadu.

Ta se mají používat v letadlech a nákladních automobilech, jež nemohou kvůli své hmotnosti spoléhat pouze na elektrický pohon jako osobní vozy.

O vládní finanční injekci projevilo podle britského deníku Guardian zájem už 70 subjektů. Iniciativa je součástí snahy zlepšit ovzduší v Británii, protože vláda ve Spojením království tento problém identifikovala jako největší riziko pro zdraví veřejnosti v zemi.

Jak si vedou biopaliva z řepky?

Ministerstvo dopravy tvrdí, že palivo vyrobené z odpadu může u letadel a náklaďáků snížit emise uhlíku oproti tradičním palivům až o 90 procent.

„Jsme odhodláni snížit emise uhlíku a podporovat nová ekologická paliva. Finanční podpora inovativním podnikům má vést k vývoji alternativních paliv, jež jsou účinná a udržitelná,“ řekl k projektu ministr dopravy Jesse Norman.

„Chceme, aby každé nové auto i dodávka byly do roku 2040 bezemisní. Víme ale, že se nákladní automobily i letadla budou spoléhat na tradiční paliva i po roce 2040, proto musíme podpořit alternativy, jež jsou šetrné k životnímu prostředí,“ zdůraznil.

Výrobu paliva z průmyslového i komunálního odpadu v minulosti zkoušelo více firem. Loni to byla firma Virgin Atlantic, jež oznámila spolupráci s americkou Lanzatech na výrobě leteckého paliva z odpadních plynů vznikajících při produkci oceli.

Za pomoci mikroorganismů firma testuje výrobu biopaliv. Lanzatech uvedla, že 65 procent oceláren na celém světě může být zdrojem pro výrobu 19 procent leteckého paliva. To by pomohlo snížit produkci skleníkových plynů v letecké dopravě až o 60 procent. Palivo by měla firma pro Virgin Atlantic dodávat do pěti let.

Stát už nechce podporovat pěstitele řepky. Čtěte více:

Ropná společnost BP loni v listopadu oznámila investici 30 milionů dolarů (651 milionů korun) do americké firmy Fulcrum BioEnergy, jež vyrábí biopalivo z komunálního odpadu.

V Británii mají „odpadky“ vytápět domácnosti ve Swindonu, který leží 120 kilometrů západně od Londýna. Místní „zelená“ elektrárna Advanced Plasma Power stála 25 milionů liber (700 milionů korun) a podle deníku Telegraph se jedná o první komerční elektrárnu na světě vyrábějící syntetický bioplyn. Hotova by měla být v roce 2018. Emise mají být o 80 procent nižší než při spalování zemního plynu.

Britská vláda chce, aby do roku 2021 vzniklo alespoň pět nových elektráren, jež budou vyrábět zelený plyn, tedy takový, jenž nepochází z fosilních paliv. V britské ekonomice by nový sektor mohl do roku 2030 vytvořit 10 tisíc pracovních míst.

Souvisejí články: