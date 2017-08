V hlavní roli spalovací motor. Kampaň v Německu zasáhla hysterie

Do parlamentních voleb v Německu zbývá méně než měsíc a politici se v kampani ochotně chopili i tématu zákazu prodeje aut se vznětovými i zážehovými motory. Spor o zákaz spalovacích motorů může ovlivnit sestavování vlády. Němečtí Zelení požadují závazný termín pro zákaz do roku 2030, jinak do vlády nepůjdou. Naopak CSU v Bavorsku si neumí představit, že by následky regulace měl nést autoprůmysl, který stojí za německým blahobytem. Liberální FDP je také ostře proti jakýmkoliv zákazům.