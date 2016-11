Výběrové řízení na mýto nebude ani za tři roky, obává se SkyToll

Pro úřad je milionová pokuta podle Okáliho velice nízká. Pokud celý spor o tříleté prodloužení s Kapschem bez tendru takto skončí, bude to znamenat návod pro ostatní ministerstva, jak snadno vypisování výběrových řízení obcházet, uvedl předseda představenstva společnosti Matej Okáli. V konečném důsledku by podle něj ministerstvu dopravy nic nebránilo v roce 2019 opět říct, že přípravu tendru nestihl a smlouvu s Kapschem o dalších několik let znovu prodloužit.

SkyToll očekává, že Evropská komise vyšetří podnět společnosti zhruba do roka. Okáli nevyloučil obě krajní možnosti výsledku šetření, tedy, že komise námitku jako bezpředmětnou zamítne, nebo že dá SkyTollu za pravdu a zakáže plnění smlouvy, kterou nedávno jako protizákonnou označil zatím nepravomocně i český antimonopolní úřad. Dosud vypořádal pouze podnět, který mu poslalo hnutí Starostové a nezávislí. Stížnost SkyTollu posuzuje.

V případě zrušení smlouvy s Kapschem by se v ČR na dálnicích nevybíralo mýtné. To by mělo řadu negativních důsledků včetně toho, že nezpoplatněné dálnice by přitáhly kamiony z okolí a zkomplikovaly dopravní situaci na dálničních tazích, které jsou už nyní přetížené.

Podle Okáliho si je toho společnost vědoma, je ale přesvědčena, že ministerstvo dopravy postupovalo protiprávně. Pokud by SkyToll nyní nic neudělal, je přesvědčen, že žádná veřejná soutěž na nového provozovatele nebude, řekl Okáli.

Ministerstvo dopravy počítá s vypsáním nového tendru na provozovatele mýta v polovině příštího roku. Tříletý tendr s Kapschem, který úřad podepsal letos koncem srpna, má ministerstvu uvolnit ruce na přípravu a dokončení soutěže, ve které budou moci zájemci státu nabídnout libovolnou technologii, tedy i satelitní, kterou nabízí právě SkyToll.

Mýtné se v Česku vybírá od roku 2007 na více než 1400 kilometrech dálnic, rychlostních silnic a vybraných částech silnic první třídy. Za devět let provozu se tak vybralo téměř 70 miliard korun. Původní kontrakt s Kapschem vyprší na konci letošního roku.

