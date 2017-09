Vláda schválila růst důchodů, průměrná penze se zvýší o 475 korun

Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná, vzroste z 2550 na 2700 korun. Procentní díl penze, který se stanovuje podle odpracovaných let a odvedených částek, se upraví o 3,5 procenta. Stejně - tedy o 3,5 procenta - se zvednou i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Návrh nařízení připravilo ministerstvo práce.

Vedle starobních důchodů se zvednou také invalidní a pozůstalostní penze. Na konci června Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela starobní důchod bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek. V průměru pobírali 11 807 korun. Invalidní důchod dostávalo 425 400 lidí a pozůstalostní 71 400 dospělých i dětí.

Vláda právě schválila zvýšení penzí pro rok 2018. V průměru důchody porostou o 475 korun, základní výměra se všem zvýší o 150 korun. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 25. září 2017

Za chystaným výraznějším zvýšením důchodů je nový model valorizace, promítá se do něj i citelnější růst mezd a cen. Vláda bude podle nového výpočtu, který se do zákona dostal letos, přidávat poprvé. Od ledna se penze budou zvedat o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny. Kabinet může důchody zvýšit buď podle růstu cen zboží, které pořizují senioři a seniorky, nebo podle růstu cen pro domácnosti. Vybírá vyšší hodnotu.

Spočítejte si svůj odchod do důchodu na naší kalkulačce

Podle ministerstva se ceny mezi červnem 2016 a 2017 zvedly o 2,3 procenta. K tomu se připočítá polovina z růstu reálných mezd o 3,3 procenta, tedy po zaokrouhlení 1,7 procenta. Výsledkem je zvýšení penzí o čtyři procenta. Pokud by se přidávalo podle dosavadního výpočtu, přilepšili by si penzisté a penzistky od ledna o 3,4 procenta (součet růstu cen a třetiny růstu mezd). Průměrné zvýšení by tak od ledna bylo o 65 korun nižší, upřesnilo ministerstvo.

Důchod se skládá z pevné a procentní části. Pevná část odpovídá podle zákona devíti procentům průměrné mzdy. Procentní se určuje podle odpracované doby a výše výdělků. Od ledna se změní hranice pro stanovení částky ze mzdy, která se zahrnuje do stanovení důchodu.

Letos v lednu si senioři a seniorky polepšili v průměru o 309 korun. V roce 2016 se sice penze podle inflace a růstu mezd zvedly jen o 40 korun, k tomu ale přibyl ještě jednorázový příspěvek 1200 korun. Měsíčně si tak minulý rok důchodkyně a důchodci přilepšili celkem o 140 korun.

