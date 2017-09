Venezuela, KLDR nebo Írán. USA rozšiřují protiimigrační opatření

Nově se tedy zákaz vstupu rozšíří na lidi ze Severní Koreje, Venezuely a Čadu, poznamenala stanice BBC. Z původního seznamu šesti převážně muslimských států, jejichž občanům se Trump snažil omezit vstup do USA, vypadl Súdán.

„Učinit Ameriku bezpečnou je má hlavní priorita. Nepustíme do naší země ty, které nemůžeme bezpečnostně prověřit,“ uvedl Trump.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC