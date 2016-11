Trumpův úspěch ve volbách může podle expertů zvýšit cenu zlata

Cena zlata v posledních dnech vzrostla po informacích o prověřování mailové komunikace demokratické kandidátky Hillary Clintonové. V případě její výhry investoři očekávají, že cena zlata bude stagnovat. Pokud by však vyhrál Trump, bude pravděpodobně růst již od příštího týdne.

„Pro budoucnost zahraniční politiky i ekonomiky je větším rizikem Trump než Clintonová. Pro budoucnost ekonomiky USA a jejich politiku je tento kontroverzní politik spíše hrozbou. Můžeme proto očekávat, že by cena zlata prudce vzrostla a během jediného dne by mohla vyrůst až o 100 dolarů,“ uvedl Ryba.

Přečtěte si, jakou roli hraje v posledních dnech předcházejících americké volby FBI:



FBI zveřejnila spisy o kontroverzní milosti Billa Clintona





Panuje většinový názor, že by vítězství Trumpa mohlo dostat akcie a ostatní riziková aktiva pod tlak, zatímco by mohlo pomoct bezpečným aktivům, jako je zlato a dluhopisy, doplnil analytik X-Trade Brokers Jaroslav Brychta. O dlouhodobějším dopadu voleb na ocenění finančních aktiv ale není přesvědčen. „Při pohledu na tři poslední prezidentské volby, trhy se po prvotní reakci často velmi rychle uklidnily a vrátily zpět k úrovním, na nichž byly před zveřejněním výsledků,“ upozornil.

Analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl míní, že se situace kolem amerických voleb přeceňuje. Krátkodobé reakce mohou být na trzích různé a těžko je předvídat. Platí ale to, že dlouhodobě jsou určujícím faktorem pro trhy úrokové sazby. Také podle něj neplatí, že by zlato bylo přístavem bezpečí. Je to stejně spekulativní komodita jako ropa, řekl Bostl. Připomněl, že unce zlata stála více než 1800 dolarů v roce 2011 a během čtyř let klesla až na 1100 dolarů, tedy o téměř 40 procent. Takový propad je dnes méně pravděpodobný, ale i tak se zlato může za určitých okolností dostat na cenu 600 dolarů, tedy na hodnoty z roku 2006, podotkl.

Z amerických prezidentských voleb dále čtěte: