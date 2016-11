Trumpovým stoupencům vadí Romney jako šéf diplomacie

„V soukromí a na sociálních sítích mě Trumpovi zastánci varují, že jmenování Romneyho ministrem zahraničí by bylo nešťastné,“ napsala na svém oficiálním twitteru Kellyanne Conwayová, která je Trumpova hlavní poradkyně a bývalá manažerka jeho kampaně. Později dodala: „Bývalí republikánští ministři zahraničí George Shultz a Henry Kissinger byli dobrými loajálními poradci prezidenta. Splňovali ta správná kritéria.“

Vztahy Trumpa a Romneyho byly tento rok poněkud vyostřené. Romney, který v roce 2012 kandidoval na prezidenta, během primárek řekl, že Trump je podvodník. Trump na to reagoval prohlášením, že Romney je smolař a slaboch, který nechal ve volbách v roce 2012 vyhrát Baracka Obamu.

Když se však oba republikáni 19. listopadu sešli v New Yorku, Trump řekl novinářům, že jejich jednání bylo „skvělé“. O den později budoucí viceprezident Mike Pence v rozhovoru pro televizní stanici Fox News uvedl, že se o Romneym „vážně uvažuje“ na funkci ministra zahraničí, ale společně s dalšími možnými kandidáty.

Kritika ze strany prominentních republikánů na sebe nenechala dlouho čekat. Bývalý guvernér státu Arkansas Mike Huckabee řekl, že jmenování Romneyho by bylo urážkou pro všechny Američany, kteří volili Trumpa. Bývalý šéf Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich vyzval Trumpa, aby do funkce raději jmenoval bývalého starostu New Yorku Rudyho Giulianiho.

