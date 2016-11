Mexiko se připravuje na příliv milionů vyhoštěnců z USA

Od sečtení hlasů v amerických prezidentských volbách a vyhlášení překvapivého výsledku neuplynul v pondělí ještě ani týden. Přesto již v mexickém hlavním městě vystoupil na tiskové konferenci Eduaro Sanchez, mluvčí prezidenta Enriqueho Peña Niety, aby veřejnosti sdělil, že vláda začíná připravovat plán na očekávaný příliv Mexičanů, jež budoucí prezident Donald Trump hodlá vyhostit ze Spojených států.

„Nejdříve musíme pochopitelně zjistit, jak početnou část ze všech ilegálních imigrantů, k jejichž vyhoštění se schyluje, tvoří Mexičané,“ řekl Sanchez s tím, že právě rozsah deportací bude jedním z hlavních témat, o nichž budou chtít mexičtí představitelé jednat s Trumpem či členy jeho budoucího kabinetu. Koordinaci případných deportací bude mít na starosti ministryně zahraničí Claudia Ruiz, jež plánuje sérii opatření pro případ, že by k naplnění Trumpových předvolebních slibů skutečně došlo.

Návrat předvolebních slov

Že by Trump od jednoho ze svých nejdiskutovanějších závazků nakonec upustil, se zatím jako příliš pravděpodobné nejeví. I přes povolební zmírnění rétoriky v nedělním rozhovoru pro televizi CBS zopakoval, že plánuje vyhostit ze země či uvěznit až 3 miliony imigrantů, kteří mají kriminální záznam.

„Máme tady spoustu, dva, možná i tři miliony lidí, kteří jsou kriminálníci, členové gangů a drogoví dealeři a jsou tu nelegálně. A my s tím uděláme to, že je buď dostaneme pryč ze země, nebo je zavřeme do vězení,“ vrátil se Trump na chvíli ke své předvolební rétorice a dodal, že hlavním cílem je zajištění hranice. V souvislosti s tím rovněž potvrdil odhodlání k vybudování zdi podél americko-mexické hranice.

Zeď bude, kongres nekongres

Podle agentury Reuters již Trumpův poradní tým vymýšlí způsob, jak protlačit stavbu obří zdi co možná nejrychleji, případně i bez souhlasu Kongresu. Ten by měl totiž i přes republikánskou většinu pravděpodobně k Trumpovu extrémně nákladnému projektu vážné výhrady. Zejména pak pokud by mělo dojít k relokaci již schválených finančních prostředků v rámci rozpočtu Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, objasňuje motiv pro obejití Kongresu tajemník státu Kansas Kris Kobach, jenž údajně zaujímá klíčovou pozici mezi Trumpovými poradci.

Co by doopravdy obnášelo vybudování zdi na americko-mexické hranici? (v angličtině)

O setkání se svým budoucím protějškem ještě před jeho lednovým nástupem do funkce již vyjádřil zájem mexický prezident Enrique Peña Nieto. Ten zároveň v pondělí telefonoval s končícím americkým prezidentem Barackem Obamou a konzultoval s ním koordinaci vzájemné spolupráce v oblasti ekonomického růstu, boje s organizovaným zločinem a migrace. V tiskovém prohlášení pak Peña Nieto „poděkoval prezidentu Obamovi za jeho vstřícný a přátelský postoj k Mexiku a za odpovědnost, s jakou přistupoval ke vztahům mezi oběma zeměmi.“

