Trumpova atomová lež. Americký jaderný arzenál spíše zastarává

Americký prezident navenek vystupuje jako skutečný muž činu a velmi rozhodný vrchní velitel. Před Vánocemi prohlásil, že Spojené státy musejí posílit a významně rozvinout své nukleární schopnosti. A když minulý týden dosáhlo napětí okolo Sevení Koreje nového vrcholu, už měla tato představa být skutečností. Trump se na twitteru vyjádřil o jaderném arzenálu, který je nyní podle něj „výrazně silnější než kdy dříve“. Prezident zároveň dodal, že jeho první nařízení v úřadu směřovalo právě k modernizaci jaderných zbraní.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before....