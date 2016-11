Trump může v Kongresu narazit na odpor republikánského disentu

Republikáni mají v Senátu po nedávných volbách jen mírnou převahu 52 ze stovky křesel, a tak i malá skupina Trumpových republikánských odpůrců může při hlasování v koalici s demokraty rozhodnout. V úvahu podle AP připadají republikánští nespokojenci Rand Paul nebo Ted Cruz, kteří v primárkách stáli proti Trumpovi. Libertarián Paul už dal veřejně najevo, že bude hlasovat proti případnému jmenování Trumpových oblíbenců Rudyho Giulianiho nebo Johna Boltona na post ministra zahraničí.

Jen mírná převaha

Tvrdá realita

Trump tak brzy po nástupu do funkce může narazit na tvrdou parlamentní realitu, soudí AP. Podle senátních zdrojů se do protitrumpovského vzdoru zapojí republikánští senátoři John McCain, Jeff Flake, Ben Sasse, Marco Rubio, Susan Collinsová a Lisa Murkowská. Vůdce senátní republikánské většiny Mitch McConnell si je podle AP vědom, že řada zákonů schválených Sněmovnou reprezentantů nemusí kvůli republikánské opozici Senátem projít. Týká se to hlavně zdi na hranici s Mexikem a omezení potratů.

Své disidenty mají v Senátu i demokraté, jejich senátor Joe Manchin například deklaroval podporu Trumpovi a přivítal i jmenování Jeffa Sessionse novým ministrem spravedlnosti. Faktem ale zůstává, že republikánům mohou stačit pouhé tři hlasy k zablokování Trumpových vládních nominací. V případě zákonných iniciativ je pro Trumpa situace ještě obtížnější - ke schválení potřebuje 60 senátních hlasů.

