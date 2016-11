Američtí příznivci konopí se obávají, jak se Trumpův muž postaví k legalizaci

„Dobří lidé nekouří marihuanu,“ nechal se Jeff Sessions na půdě amerického senátu slyšet v dubnu. „Uvědomme si, že ta droga je nebezpečná. Nemůžete si s ní zahrávat,“ dodal. Nebylo to žádné překvapení. Sessions se profiluje jako hlasitý odpůrce konopí a v čele ministerstva spravedlnosti nyní představuje doslova vodu na mlýn odpůrců legalizace této lehké drogy, kterou v USA podporovala Obamova administrativa.

Podle Kevina Sabeta ze sdružení proti legalizaci marihuany Smart Approaches to Marijuana je Sessions „bezkonkurenčně nejhlasitějším oponentem“ legalizace marihuany v americkém senátu. „Pokud bych si na vyhlídky marihuany měl vsadit, asi bych se držel zpátky,“ dodává.

Podle listu Washington Post pak ve své nové pozici může tažení za legalizaci marihuany napříč USA, které odstartovala Obamova administrativa, značně zkomplikovat.

Byznys s legálně certifikovanou marihuanou má v USA letos podle časopisu Forbes dosáhnout hodnoty 7,1 miliardy dolarů. „Je to nejhorší volba, kterou mohl Trump udělat,“ sdělil serveru Market Watch Aaron Herzberg poradce společnosti Calcann, která se zaměřuje na pěstování certifikované marihuany ve velkém. Prodej rekreační marihuany je nyní v USA legální celkem v osmi státech. Nově jej legalizovala Kalifornie, Massachusettes, Maine a Nevada, státy, které většině podporovaly Hillary Clintonovou.

Podle Herzberga bude další legalizace v USA nástupem Sessionse vážně ohrožena a to i, co se týče lékařské marihuany. Jak k věci dodává list Washington Post, mnohem většího ohrožení se bezesporu dočká marihuana rekreační (ta pro zdravotní účely by podle Postu měla být chráněna).

Rekreace konopím ohrožena

Rekreační marihuana ale v USA nepožívá stejné právní ochrany a je legalizována ve znatelně nižším počtu jednotlivých států. Zároveň je legalizační agenda spjata s politikou demokratické strany, která v posledních prezidentských volbách utrpěla překvapivou porážku.

Někteří zastánci legalizace zůstávají přesto optimističtí. „Stále doufám, že nová administrativa pochopí, že jakékoliv tvrdé potírání zákonů, které jsou populární v rostoucí řadě států, by vedlo ke zbytečným politickým problémům,“ sdělil v oficiálním vyjádření Tom Angell, předseda Marijuan Majority, organizace podporující legalizaci.

Podle serveru Arstechnica je pro určitou formu legalizace s odvoláním na aktuální průzkumy v současnosti 58 procent Američanů. Pravděpodobněji se tedy jeví, že bude Trumpova administrativa upírat své snahy na zásadnější politická témata, než aby zbytečně ztrácela politickou podporu. I když, jak uvádí server Nymag, je možné, že si Sessions ve své roli bojovníka proti konopí postaví hlavu

