Trump loví hlasy umírněných voličů: představil podporu pro rodiny

Péče o děti je jedním z největších výdajů, jemuž americké rodiny čelí. Často převyšuje i náklady na bydlení či vzdělání. Trump se tak podle serveru Sky News snaží zapůsobit na umírněnější a nezávislé voliče, a zvláště pak na ženy. „Jeho návrhy naznačují odchýlení od konzervativního proudu Republikánské strany a odhalují Trumpovu snahu ukázat voličům jemnější stránku,“ píše magazín People.

Významnou měrou se na tvorbě Trumpova plánu podílela jeho dcera Ivanka, jež je sama matkou tří dětí. Trump doposud tématu příliš pozornosti nevěnoval, podle deníku The Washington Post na něj však čtyřiatřicetiletá Trumpová již dlouho naléhala, aby péči o rodinu do svého programu zařadil.

Trump slibuje podporu ve třech oblastech, přičemž se zaměřuje zejména na daňové úlevy a garantovanou mateřskou dovolenou. Experti diskuzi na téma podpory rodin s dětmi vítají, samotným programem však ohromeni nejsou. Mezi daňovými a rozpočtovými odborníky se podle CNN Money množí pochyby o tom, jakým způsobem by opatření fungovala v praxi, jaké by byly jejich finální náklady a kdo by z nich nakonec ve skutečnosti profitoval.

Garance mateřské dovolené

Prvním pilířem Trumpova plánu je garantovaná mateřská dovolená po dobu šesti týdnů. Tu by měla federální vláda zaručovat těm matkám, jejichž zaměstnavatelé mateřskou dovolenou nenabízejí v systému benefitů. „Potřebujeme, aby pracující matky byly spravedlivě kompenzovány za svou práci a měly přístup k dostupné a kvalitní péči o děti,“ prohlásil Trump v projevu.

Pochybnosti však panují ohledně financování programu. Trump věří, že náklady, jež jeho kampaň odhaduje na 2,5 miliardy dolarů ročně (60 miliard korun), dokáže uspořit tím, že zbaví systém pojištění proti nezaměstnanosti podvodníků. To však samo o sobě může být velmi nákladným procesem s nejistými výsledky. Někteří ekonomové podle CNN Money také varují, že garance státem placené mateřské odradí firmy od nabídky mateřské jako benefitu. Celkové náklady Trumpova programu by tak mohly značně narůst.

Odečtení nákladů na děti z daní

Zařazení péče o děti mezi daňově odečitatelné položky ohlásil Trump již v srpnu. Rodiče, jež vydělají ročně méně než 250 tisíc dolarů (6 milionů korun), by si podle Trumpova programu mohli z daňového základu odečíst průměrné náklady na dítě. Ty by byly kalkulovány podle státu a věku a kromě dětí by se vztahovaly také na seniory, maximálně však do počtu čtyř osob.

Podpora úspor na péči

V rámci třetího pilíře plánuje Trump daňové úlevy pro kohokoliv, kdo odloží ročně stranou až 2000 dolarů (48 000 korun) na pokrytí nákladů spojených s péčí o děti nebo seniory. Odložené peníze by pak měly být použity právě na výchovu dětí, zdravotní péči či vzdělání. Nízkopříjmové rodiny by pak měly dostávat od federální vlády navíc až padesátiprocentní příspěvek, maximálně však 500 dolarů (12 000 korun).

Tato část plánu také vzbuzuje kontroverze. Podle Elaine Maagové z výzkumné organizace Tax Policy Center totiž většina nízkopříjmových rodin žádné úspory dělat nemůže. Na příspěvek tak nedosáhne a ani daňovou úlevu nevyužije, protože stejně nebude povinnosti daně z příjmu podléhat. „Opatření tak bude spíše perfektním nástrojem na ukrytí příjmů pro bohaté rodiny,“ říká Maagová pro CNN Money a dodává, že majetnější vrstvy si díky tomu odečtou z daní výdaje na soukromé školy a další statky, které by zaplatili i tak.

Program Clintonové by zaplatili bohatí

Své plány na podporu rodin s dětmi již dříve představila i kandidátka Demokratické strany Hillary Clintonová. Slibuje zavedení rodičovské dovolené pro matku i otce v délce dvanácti týdnů, zastřešení výdajů na dětskou péči na 10 procent z celkového příjmu rodiny či rozšíření bezplatné předškolní docházky už pro čtyřleté děti. Ve srovnání s Trumpem mnohem nákladnější plán hodlá Clintonová zaplatit vyšším zdaněním bohatých.

Trumpovo zvolení se Americe prodraží, říká studie Zvolí-li Američané Donalda Trumpa prezidentem, bude hrubý domácí produkt na konci jeho funkčního období až o 1 bilion dolarů (24 bilionů korun) nižší než v případě zvolení Hillary Clintonové. Vyplývá to z předpovědi poradenské společnosti Oxford Economics, jež v případě Trumpova zvolení predikuje zpomalení hospodářského růstu od roku 2019 téměř k nule. Hodnota HDP v roce 2021 by pak dosáhla 17,5 bilionu dolarů (421,3 bilionu korun). Pokud bude zvolena Clintonová, poroste ekonomika podle studie stabilním tempem na úrovni 2 procent ročně, díky čemuž dosáhne roku 2021 na celkový výstup 18,5 bilionu dolarů (445,5 bilionu korun). Předpověď zároveň počítá s tím, že ne všechny návrhy se Trumpovi podaří prosadit v Kongresu.

Posila pro Trumpa. Radit mu bude bývalý šéf CIA

Ukaž daňové přiznání a podpořím veterány, vyzývá Trumpa milionář

Clintonová ruší předvolební program, má zápal plic

Clintonová je jasná favoritka, i díky vysokoškolákům, ukázal průzkum