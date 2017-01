Ťok musel zrušit jednání o mýtu. Firmy nemají zájem

Nejde přitom o málo. V českém mýtném se vybere těžko představitelných deset miliard ročně a bylo by logické předpokládat, že firmy si budou ministerstvo předcházet, aby měly šanci zakázku po roce 2019 dostat. Podle informací Eura se chtěl zúčastnit jen stávající provozovatel Kapsch a společnost Xerox. „To zrušení pro nezájem mě překvapilo,“ reagoval bezprostředně ředitel Kapsche Karel Feix.

Ministerstvo očekávalo účast zástupců mnoha evropských firem, které by odprezentovaly svoji představu o tom, jak bude mýtný systém po roce 2019 vypadat. Již dříve se o zakázku na mýto kromě zmiňovaných společností zajímala třeba maďarská National Toll Payment Services PLC či italská Autostrade.

Fakt, že o mýto není zájem, by měl být pro ministra dopravy Dana Ťoka důležitý. Poté, co prodloužil smlouvu s Kapschem, a podle antimonopolního úřadu tím jeho úřad spáchal správní delikt, má jen tři roky na to, aby vymyslel, co se bude po tříletém provizoriu dít. Přitom úplně stejné marné kroky jeho úřad do pochybného provizoria s Kapschem přivedly.

Že je času málo, ukazují i zkušenosti z okolních zemí. V sousedním Rakousku trvala rok příprava a následujících tři a půl roku samotná soutěž na provozovatele mýta. Když české ministerstvo případného nástupce Kapsche nevybralo za deset let a teď má jen tři roky na nápravu, jsou podobné neúspěšné kroky velkým varováním.

Konkurent Kapsche, společnost SkyToll CZ z finanční skupiny J&T, se schůzky nezúčastnila údajně proto, že nechtěla ostatním firmám z oboru prozradit své plány. „Aktivitu ministerstva lze považovat za pokus o komunikaci, ale zvolený formát rozhodně nepokládáme za nejvhodnější. Tento názor s námi zřejmě sdílela i většina dalších uchazečů, kteří pozvání odmítli,“ řekl mluvčí SkyTollu Anton Bódis. Firma už prý dříve podala podrobnou nabídku na převzetí českého mýtného systému a od té doby se na jejím návrhu nic nezměnilo.

