Tajným službám nevěří. Trump se odvolává na Assange

„Naším zdrojem rozhodně není ruská vláda,“ uvedl zakladatel a šéf Wikileaks Julian Assange v rozhovoru s Fox News k nařčení amerických tajných služeb, že by za předvolebním únikem informací z centrály demokratů mohl být Kreml.

Podle Assange, který se od roku 2012 skrývá na ekvádorské ambasádě v Londýně, je současná hysterie okolo údajně ruských hackerských útoků pouze snahou „Trumpa delegitimizovat“. „Můžeme jen zopakovat to, co soustavně tvrdíme celé dva měsíce. Naším zdrojem není ruská vláda ani žádná další součást státního establishmentu,“ sdělil Assange novinářům.

A slova šéfa Wikileaks se stala vydatnou potravou pro twitterový účet Donalda Trumpa, který nařčení ruských tajných služeb opakovaně zpochybňuje. „Julian Assange řekl, že by Podestu hacklo i 14leté dítě,“ zažertoval si Trump na úkor bývalého šéfa kampaně Hillary Clintonové Johna Podesty. „Proč byl tak neopatrný?,“ klade si následně vítěz amerických prezidentských voleb řečnickou otázku.

Podestu by hackl i puberťák, glosoval Trump na Twitteru:



Julian Assange said "a 14 year old could have hacked Podesta" - why was DNC so careless? Also said Russians did not give him the info!