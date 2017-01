Odplata za hackery: USA hromadně vypovídají ruské diplomaty

Rusové byli označeni za nežádoucí osoby, neboť jednali „způsobem neslučitelným s diplomatickým statusem“. Vypovězeni byli zaměstnanci ambasády ve Washingtonu a konzulátu v San Francisku, kteří dostali 72 hodin na to, aby opustili USA. Podle listu The New York Times jde o pracovníky ruských tajných služeb, mezi nimiž jsou i čtyři řídící činitelé, kteří patrně přímo vedli útoky na počítače americké Demokratické strany.

Americké úřady zároveň zablokovaly ruskému personálu přístup do dvou komplexů vlastněných ruskou vládou v New Yorku a ve státě Maryland.

Nové americké sankce míří na civilní tajnou službu FSB a vojenskou rozvědku GRU, čtveřici vedoucích pracovníků GRU a tři společnosti, které této rozvědce poskytují hmotnou podporu.

Rusko prý podpořilo Turecko v útokům proti Islámskému státu. Čtěte o tom:

Nečekaná spolupráce: Rusko prý letecky podpořilo Turky proti IS

„Tyto kroky následují po opakovaných soukromých a veřejných varováních, která jsme ruské vládě dali, a jsou nutnou a adekvátní odpovědí na snahy poškodit americké zájmy způsobem, který je porušením zavedených mezinárodních norem chování,“ uvedl dnes Obama v prohlášení. Postihy vůči Rusku za jeho „agresivní aktivity“ tím podle něho nekončí.

Zprávu o vyšetřování útoků, které byly podle amerických zpravodajských služeb zaměřeny i na ovlivnění prezidentských voleb, dodá Obamova administrativa Kongresu v nejbližších dnech. Podle prezidenta americké úřady zároveň zveřejní technické informace o hackerských akcích řízených oběma ruskými tajnými službami.

Přečtěte si o aktuální naději na příměří v Sýrii:



Naděje pro Sýrii: režim a povstalci uzavřeli příměří





Rusko opakovaně odmítlo obvinění, podle nichž se jeho hackeři snažili ovlivnit volby ve prospěch republikána Donalda Trumpa. Z Moskvy se vzápětí po zveřejnění sankcí začaly ozývat odmítavé hlasy. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že americký postup zásadně poškozuje vztahy obou zemí. Jeho praktický dopad je podle něj sporný a není jisté, zda to schvaluje Obamův nástupce Trump. Putin se podle Peskova rozhodne, zda a jaké odvetné kroky Rusko přijme.

Předseda výboru pro mezinárodní záležitosti horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačjov podle agentury Ria Novosti v narážce na Obamův lednový odchod z úřadu nazval nejnovější sankce „smrtelnou křečí politických mrtvol“.

Budoucí šéf Bílého domu Trump závěr týkající se ruských hackerských útoků, k němuž dospěly americké tajné služby, opakovaně zpochybnil. Ve středu na dotaz o nových sankcích prohlásil, že by Washington měl zanechat sporu s Ruskem kvůli těmto útokům. Podle agentury Reuters bude mít Trump po nástupu do úřadu možnost zrušit Obamův dekret, postihy odvolat a ruské diplomaty pustit zpět.

Rovněž republikánské špičky reagují na Obamovy sankce spíše kriticky. Předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan poznamenal, že Rusko se sice soustavně snaží podkopávat americké zájmy, avšak reakce dosluhujícího prezidenta je přehnaná a jde o „příznačné zakončení osmi let nefunkčního přístupu k Rusku“.

O údajných hackerských útocích ze strany Ruska, které narušily americké prezidentské volby, čtěte více:

Obama: Rusové jsou odpovědní za předvolební hackerské útoky v USA

Obama hrozí Rusku odvetou za hackerské útoky

USA obvinily Rusko z hackerských útoků a maření voleb. Moskva to odmítá