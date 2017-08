Strany před volbami: zůstaňme v EU. Na přijetí eura se neshodnou

Jedinou stranou, která voličům nabízí vystoupení České republiky z Evropské unie je Svoboda a přímá demokracie (SPD). Lidé by o opuštění EU měli rozhodnout v referendu. Ostatní strany chtějí, aby Česko výrazněji promlouvalo do unijních politik.

Vítěz posledních sněmovních voleb ČSSD říká, že pokud chce Česko EU aktivně utvářet, musí zůstat v jejím jádru. V dlouhodobém horizontu sociální demokraté předpokládají zavedení eura. V průzkumech nejsilnější hnutí ANO volební program zatím nepředstavilo. Podle lídra ANO Andreje Babiše by EU měla být silná, ale nepřeje si evropský superstát. Zdůrazňuje především jednotu při budování vnitřního trhu, dopravní infrastruktury či boje s kriminalitou. Společnou evropskou měnu Babiš označil za krachující projekt.

Proti euru jsou také občanští demokraté. Chtějí Česku vyjednat pro Česko trvalou výjimku z členství v eurozóně. Ve smlouvě o přistoupení do EU z roku 2004 se Česká republika zavázala euro přijmout. ODS tvrdí, že Česko by se v Unii mělo soustředit na prosazování vlastních zájmů, kterými jsou odstraňování obchodních bariér a propojování trhů. Místo bližší integrace by podle nich EU měla část svých pravomocí přenést zpět na národní státy. Silnější pozici Česka v EU chtějí komunisté. KSČM volá také po omezení unijní byrokracie.

Proevropská orientace je patrná v programu TOP 09. Strana prosazuje co nejrychlejší přijetí eura a zapojení Česka do rychlého pruhu evropské integrace. Chce dál odstraňovat bariéry na vnitřním trhu EU a zabránit vytváření nových, také by se podle ní měl přehodnotit unijní rozpočet, aby šlo víc peněz na zahraniční a bezpečnostní politiku a méně na zemědělskou.

Lidovci rovněž slibují aktivnější vystupování České republiky v EU. Chtějí, také aby český parlament více využíval postup, kterým národní parlamenty mohou zasahovat do kontroly společné unijní legislativy.

Česko vidí jako součást EU i Piráti a Zelení. Pirátská strana si přeje větší vliv občanů na rozhodování Unie, staví se proti byrokracii a nesmyslným dotacím. Zelení podporují proměnu EU ve federaci s co nejvíce sdílenými pravomocemi v oblastech sociálních věcí, daní, životního prostředí, zahraniční politiky a obrany.

Kromě EU je výrazným předvolením tématem stran migrace. Všechny se staví proti nelegální a nekontrolované migraci. Často zmiňují, že odmítají takzvané uprchlické kvóty, které byly zavedeny rozhodnutím většiny členských zemí EU. Mechanismus přerozdělování běženců mezi země EU byl dočasný a v době voleb již nebude platit.

Výběr dalších témat zahraniční politiky je v programech stran široký. ČSSD chce posilovat zastoupení vědeckých a ekonomických diplomatů na ambasádách a připomíná význam rozvojové pomoci. Lídr ANO Babiš ve své knize, v níž popisuje budoucnost Česka, podporuje společnou unijní diplomacii. ODS trvá na "západní" orientaci Česka. Odmítá snahu současné vlády změnit dlouhodobou orientaci zahraniční politiky.

V programu TOP 09 je kladen důraz na posílení vztahů s Německem a zkvalitnění visegrádské spolupráce. Hnutí STAN chce zlepšit systém vzdělávání diplomatů a proměnit uspořádání ministerstva zahraničí. Lidovci chtějí pomoct křesťanům pronásledovaným na Blízkém Východě, v Severní Africe, Severní Koreji a Číně. Piráti odmítají vynucování hranic na internetu.

