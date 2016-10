Strach v republikánské baště: dobude Clintonová Texas?

V první řadě je třeba zmínit, že favoritem prezidentských voleb v Texasu nadále zůstává republikán. Miliardář Donald Trump si v posledních předvolebních průzkumech v 'Lone Star State' stále drží zhruba tří- až sedmiprocentní náskok na svoji demokratickou sokyni. I takový náskok je však v Texasu něčím zcela neobvyklým. V posledních čtyř prezidentských volbách činil rozdíl mezi vítězným republikánem a poraženým demokratem vždy nejméně 12 procent. V letech 2000 a 2004, kdy na prezidenta kandidoval téměř rodilý Texasan George W. Bush, přesáhl náskok dokonce 20 procent.

Větší než malá šance vyhrát

Republikáni v celých Spojených státech se tak třesou strachy, aby po letech dominance nepřišli o stát s tou nejvěrnější voličskou základnou. Mimochodem, naposledy zvítězil demokratický kandidát v tradiční republikánské baště v roce 1976, když Jimmy Carter porazil tehdejšího prezidenta Geralda Forda a stal se devětatřicátým prezidentem v historii Spojených států. Bývalá první dáma Hillary Clintonová má nyní, po čtyřiceti letech, určitě větší než mizivou šanci jeho zářez zopakovat.

Podle stanice NPR má propad preferencí pro republikánského kandidáta v tradičně loajálním státě dvě hlavní příčiny, jež jsou spojené se dvěma významnými demografickými skupinami. První z nich jsou pravicově smýšlející voličky z texaských předměstí, jež jsou uraženy Trumpovými výroky a komentáři na adresu žen. Druhou pak představuje významná komunita Latinoameričanů, která se nehodlá jen tak smířit s miliardářovým postojem k imigraci a menšinám.

Obrat věrných republikánek

Ženská předměstská populace střední až vyšší střední třídy, převážně bílá, je v druhém největším státu Unie jedním z hlavních pilířů volební podpory Republikánů. Pod tíhou Trumpových slov se však podpora těchto voliček otřásá v základech. „Náš kandidát udělal spoustu věcí, se kterými nemůžeme souhlasit,“ říká Jody Rushtonová, někdejší předsedkyně Texaského svazu republikánských žen, jež v primárkách podporovala floridského senátora Marca Rubia.

„Samozřejmě nemůžeme přehlížet to, co v životě udělal a řekl. Stále ale věřím, že 10 let staré výroky nemají takovou váhu, jako kdyby tak mluvil nyní,“ uklidňuje se Rushtonová. Přestože ona sama bude prý v rámci loajality volit Trumpa i nyní, zná ve svém okolí mnoho oddaných republikánek, které mu svůj hlas nedají. „Obrátil proti sobě ženy po celé zemi, Texasu nevyjímaje,“ doplňuje Carol Reedová, jež působila jako politická konzultantka republikánské strany více než tři dekády. Přestože stále považuje Trumpa za texaského favorita, jeho vítězství bude podle ní o mnoho těsnější než šestnáctiprocentní náskok Mitta Romneyho z roku 2012.

Rekordy v účasti padají

Naopak demokratický poslanec Texaské sněmovny reprezentantů Rafael Anchia se domnívá, že letošní volby by mohly mocenský poměr v Texasu obrátit. „Vítězství Hillary Clintonové je velmi, velmi reálné,“ slibuje si. Do značné míry přitom spoléhá na Hispánce. „Trump už svým chováním překročil všechny meze a hispánské voliče si proti sobě maximálně pobouřil,“ věří Anchia, že populace s tradičně nízkou volební účastí letos k urnám přijde.

Že by na jeho slovech mohlo něco být, naznačují statistiky o počtu odevzdaných hlasů z prvních dnů po otevření volebních místností. V Houstonu přišlo v pondělí k urnám 67 tisíc lidí, což je o 20 tisíc více než ve stejný den před čtyřmi roky. Ještě markantnější byl nárůst v Austinu. Tam odevzdalo své hlasy během prvního dne 35 tisíc voličů, oproti roku 2012 dvojnásobek. V každém velkém městě pokořila podle NRP volební účast dřívější rekordy.

