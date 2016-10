Na národní programy a dotace půjde příští rok o 200 milionů méně než letos

Nejvíce, 411 milionů Kč, půjde na podporu bydlení pro sociálně ohrožené skupiny. Jde například o komunitní byty pro seniory nebo startovací byty pro děti z dětských domovů. Dalších 250 milionů je určeno na rekonstrukce a opravy silnic druhé a třetí třídy v obcích do 3000 obyvatel.

„Žádala jsem o 2,4 miliardy korun, protože například o podporu místních komunikací byl loni obrovský zájem. Ale ve chvíli, kdy stát navyšuje platy pedagogům, policistům, zvyšuje důchody, tak je vždycky někdo, kdo dostane méně. A letos je to MMR. Je možné, že starostové menších obcí budou při schvalování rozpočtu ve Sněmovně demonstrovat,“ uvedla ministryně.

Největší objem peněz jde na podporu bydlení pro sociálně ohrožené skupiny. Více než dvě třetiny z 411 milionů se týkají komunitních domů pro seniory a pečovatelských bytů. „Peníze z tohoto programu půjdou také na výstavbu bytů pro osoby, které dosáhly plnoletosti a opouštějí výchovná zařízení, nebo které ukončily výkon trestu. Kromě toho zamíří podpora rodičům, jimž hrozí odebrání dítěte z důvodu nevyhovujícího bydlení,“ uvedla Šlechtová. Žádosti o podporu komunitního bydlení pro letošní rok podle ní byly o 200 procent vyšší, než jaké jsou možnosti ministerstva.

Podporu dostanou také obnovy sídlišť, například výsadba zeleně, výstavba parkovacích míst nebo dětských hřišť, a také zajištění bezbariérového přístupu nejen v bytových domech, ale třeba i na úřadech.

Dalších 250 milionů korun má ministerstvo na rekonstrukce a opravy silnic druhé a třetí třídy v obcích do 3000 obyvatel, na něž se nevztahují evropské dotace. Je to sice o 50 milionů korun více než pro letošní rok, ale podle Šlechtové přišly žádosti v hodnotě 900 milionů korun.

Ministerstvo dále vypíše výzvy na podporu zapojení do komunitního života v obci (178 milionů Kč), demolice vybydlených domů (100 milionů Kč) nebo obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách (50 mil. Kč).

Výzvy vypíše MMR už začátkem příštího týdne, žádosti chce ve většině případů přijímat do konce roku. „Je to proto, abych viděla, jaká je poptávka po jednotlivých programech. A když budou peníze někde přebývat, můžu je dát například do oprav místních komunikací. Žádné peníze rozhodně nepropadnou,“ ubezpečila ministryně za hnutí ANO.

