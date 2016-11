Sobotka: S Čínou chceme mít vyvážené obchodní a investiční partnerství

„Čína je pro nás důležitý ekonomický partner. Stavíme se k ní stejně jako většina evropských států, na základě vzájemného respektu,“ řekl Sobotka. „Stojíme o vyvážené partnerství v obchodní a investiční oblasti, nechceme zůstávat pozadu, pokud jde o oboustranně výhodnou spolupráci,“ doplnil.

Zvláštní zmocněnkyně čínského ministerstva zahraničí pro spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy Chuo-Yü-Čen označila vzájemné vztahy ČR a Číny za nejlepší v novodobé historii. Náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký vyjádřil přání, aby se ČR stala vstupní branou čínských firem do EU. „Počítáme s investicemi do průmyslových podniků, speciálních výrobních parků, civilního letectví i finančnictví,“ uvedl.

Podle údajů ministerstva obchodu Česko loni vyvezlo do Číny zboží za 45,5 miliardy korun. Dovoz z Číny měl hodnotu 464,7 miliardy. Výrazně zápornou obchodní bilanci s Čínou má Česko dlouhodobě.

Sobotka dnes uvedl, že se vztahy mezi Českem a Čínou dynamicky rozvíjejí. Zejména to je ve strojírenském průmyslu, ale také v dopravním sektoru, ve vědě a výzkumu či ve zdravotnictví. Významné podle něj bylo vytvoření tří přímých leteckých linek mezi Českem a Čínou, díky němuž by mělo letos do Česka dorazit 400 tisíc čínských turistů.

Česká vláda chce podle Sobotky pomáhat českému exportu potravin a zemědělských produktů. Tento záměr ale nedávno zkomplikovalo zrušení cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) do Číny, o němž rozhodl Peking. Cesta byla zrušena krátce poté, co se ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou.

Sobotka dnes také uvedl, že Česko stojí o pokračování dialogu o dodržování lidských práv. Zdůraznil potřebu udržovat těsné kontakty, které podle něj vytvářejí prostor pro vzájemné porozumění.

