Sobotka používání trestního práva v politickém boji odmítá

Obnovením trestného činu veřejného hanobení prezidenta republiky, které navrhuje šest desítek poslanců včetně zákonodárců sociální demokracie, by se trestní právo začalo používat v politickém souboji, myslí si premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Těžko říct, kde by to skončilo," uvedl a v souvislosti s návrhem se podivil nad tím, jaké mají poslanci starosti. Existují podle něj důležitější věci a zákony, které by měli řešit.