Sobotka končí ve funkci šéfa ČSSD. Volebním lídrem bude Zaorálek

Po zhruba dvouhodinovém jednání grémia Sobotka svoje rozhodnutí vysvětlil tím, že nese odpovědnost za pokles preferencí ČSSD a musí na to reagovat. „ČSSD splnila slovo voličům, přesto v popularitě zaostává,“ konstatoval Sobotka. Ze strany podle svých slov cítil neklid, rostoucí kritiku a malou důvěru v budoucnost. „Místo toho, aby se plně soustředila na získávání voličů a prosazovala vlastní programová témata, zabývá se stále dokola vnitřními problémy,“ řekl.

B. Sobtka udelal silny krok. Je to nejdele slouzici premier za posledních 15 let. Vazim si ho a drzim palce ve verejnem i osobnim zivote. — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 14. června 2017

Sobotka hodlá dokončit mandát premiéra, velmi silně podporovat Zaorálka i Chovance a soustředit se na svou kandidaturu v Jihomoravském kraji. Dobrý výsledek v regionu by podle něj mohl ČSSD pomoci v celostátním měřítku. „Jsem připraven podporovat ČSSD, nebudu na rozdíl od mých předchůdců vytvářet jakékoliv alternativní projekty,“ uvedl Sobotka o své budoucnosti ve straně. Odmítl spekulace o trojvládí v ČSSD a hodnocení, že taková forma vedení strany může krátce před volbami ještě víc oslabit sociální demokraty.

Babiš: Sobotka je zbabělec. Opouští potápějící se loď Premiér Bohuslav Sobotka je zbabělec, který opouští potápějící se loď jen proto, aby se zachránil, komentoval Sobotkovo dnešní rozhodnutí šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Nedávno odvolaný ministr financí uvedl, že Sobotka se bojí přímé předvolební konfrontace. „Já jsem se na souboj s ním těšil, že si to spolu rozdáme jako chlapi před občany,“ napsal.

Zaorálek doplnil, že plnou odpovědnost za výsledek voleb už převzal. „My všichni víme, jak triumviráty v Římě skončily, přejímám plnou odpovědnost za výsledek socdem v říjnových volbách, nehodlám se o ni s nikým dělit,“ uvedl. Novináře požádal o dva dny hájení před sobotní programovou konferencí strany, kde by ho ústřední výkonný výbor měl pověřit vedením kampaně.

To musí být v ČSSD hodně zoufalí. Anebo nevědí, ze historicky se triumvirát moc neosvědčil.... — Petr Fiala (@P_Fiala) 14. června 2017

Premiérův krok označil Zaorálek za projev vysoké politické kultury. Nepamatuje si, že by v minulosti strana řešila nelehkou situaci podobným způsobem nad jednacím stolem. Chovanec doufá, že Sobotka bude v týmu, který vyhraje volby. Je připraven udělat maximum pro to, aby se sociální demokracie sjednotila. „Pevně doufám, že dneškem končí hádky a zaobírání se sebou,“ řekl.

Chovanec očekává, že sociální demokracie po podzimních volbách do Sněmovny uspořádá mimořádný sjezd, kde zvolí řádného předsedu. Novinářům řekl, že v sociální demokracii není tolik kvalitních lidí, jako je Sobotka, takže by se pro něj měla najít důstojná role, pokud by se ČSSD účastnila skládání příští vlády.

Plzeňská krajská ČSSD Sobotku chápe

Plzeňská krajská ČSSD, rozhodně nevítá, že Bohuslav Sobotka rezignoval na předsedu strany. Přesto premiéra chápe a Chovancovi v čele strany věří, vyplynulo z vyjádření zástupce krajského výkonného výboru Iva Grünera ke změnám ve vedení strany.

„Několik let vedl úspěšnou vládu a lidé v České republice se nikdy neměli tak dobře jako v současnosti,“ řekl Grüner v reakci na Sobotkovu rezignaci. Míní, že pracovitost a zaujetí pro politickou i premiérskou práci způsobily Sobotkovi problémy v osobním životě. Grüner tedy chápe jeho dnešní rozhodnutí. „V současné době je toho na něj hodně,“ řekl.

