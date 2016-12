Sobotka evropským socialistům: Unie musí lidem dávat opět smysl

Labouristé podle něho žádají, aby si Británie zachovala přístup na unijní trh a naopak. V Británii musí zůstat v platnosti i sociální kapitoly Evropské unie nebo ochrana životního prostředí, uvedl na tiskové konferenci Corbyn. Nyní opoziční labouristé jsou podle něho odhodláni to zajistit.

Německý vicekancléř a předseda SPD Sigmar Gabriel řekl, že sociálnědemokratické systémy jsou vystaveny útokům z různých stran. Socialisté musí podle něho ukázat, že umějí přetvářet Evropu tak, aby byli ve středu dění lidé. Musí tedy investovat například do zaměstnanosti, mezd a do sociálního zabezpečení. „To musí být v centru naší politiky,“ zdůraznil před novináři Gabriel.

Fico přímo na konferenci uvedl, že mnohokrát za svou politickou kariéru kvůli korektnosti držel jazyk za zuby. „Nemluvíme o některých věcech, protože to nepokládáme za správné,“ řekl. Upozornil na to, že političtí protivníci nekorektně mluví a sbírají na tom body. Je nutné podle něho otevřeně mluvit o pokrytectví v unii, byrokracii i popisu mezinárodních vztahů. „Když budeme mít otevřený jazyk, nemáme co ztratit, když budeme mluvit pravdu,“ zdůraznil slovenský ministerský předseda.

Je podle něho taky otázka, zda evropští socialisté nastolují témata, která lidi zajímají. „Na Slovensku máme devět procent nezaměstnaných, nezaměstnanost ale nikoho nezajímá,“ podotkl. Vyslovil se pro více porozumění pro národní zvláštnosti.

Sobotka řekl, že nejvýznamnější dílčí porážkou unie bylo rozhodnutí Britů z EU odejít. „Lidé nám říkají, že něco děláme špatně,“ uvedl český premiér.

Je podle něho nutné mít reálnou představu, jak zajistit hospodářský růst a prosperitu. „Buď dáme lidem naději na růst, nebo budou hledat východisko u antisystémových stran,“ řekl Sobotka. Konkrétně zmínil hnutí ANO ministra financí Andreje Babiše. S Ficem se Sobotka shoduje v tom, že v EU je nutné posílit sbližování životní úrovně. Fico se zmínil i o zavádění sociálních projektů, které mohou být označovány za populistické. Za příklad dal vlaky pro studenty a důchodce zadarmo, které zavedl na Slovensku.

Druhou prioritou unie musí být podle Sobotky bezpečnost. V souvislosti s migrační krizí podotkl, že EU se ukázala jako málo akceschopná. Lidé podle něho musí cítit, že Evropa je synonymem pro bezpečí.

PES sdružuje socialistické či sociálnědemokratické strany a má 33 členů. Rada PES se schází každoročně, účastní se jí přes 500 delegátů, aktivistů, hostů a podporovatelů. O závěrečné deklaraci jednají pracovní skupiny. Program skončí v sobotu.

