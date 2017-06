Sjednocení evropských armád by ušetřilo půl bilionu korun ročně

Sjednocení nákupů armádní výzbroje a výstroje, kdy 28 zemí EU má různé typy stíhaček, bombardérů, tanků, obrněných vozidel, pušek, padáků etc., by přineslo výrazné úspory.

Německý Die Zeit představil varianty, na co by se mohlo uspořených 526 miliard korun použít. V propočtech už vzal v úvahu odchod Británie z EU.

Ozbrojené síly EU Počet vojáků (k 2014) 1 823 000 Rozpočet (za rok 2016) 226,7 miliardy eur Podíl na HDP EU (za rok 2014) 1,42 % Počet lodí 546 Počet letadel 2448 Počet tanků 7490

Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/Military_of_the_European_Union

Ekvivalent 20 miliard eur by stačil k tomu, aby byly pořízeny dva tisíce nových záchranných lodí (nejen) pro uprchlíky, jež se snaží dostat do Evropy z Afriky přes Středozemní moře.

Loď Anneliese Kramer je dlouhá 28 metrů a stojí 10 milionů eur (263 milionů korun). Prvně byla nasazena v ústí Labe do Severního moře, ale mohla by operovat i ve Středozemním moři v službách evropské pobřežní stráže.

Za půl bilionu korun by také obyvatelé členských zemí EU mohli zdarma měsíčně „tankovat“ elektřinu do elektromobilů pro ujetí 450 kilometrů u 102 tisíc dobíjecích stanic.

Zdarma Wi-fi a tablety pro 62 měst EU

V každém městě Evropské unie, jež má více než 400 tisíc obyvatel, by mohla být bezdrátová internetová síť zdarma a všichni, kdo studují, by mohli dostat zdarma iPad.

Půl bilionu korun by stačilo na vánoční dárek pro všechny obyvatele nad 65 let. To znamená, že by 80 milionů lidí dostalo každoročně 250 eur (asi 6 500 korun). Nebo by všichni ti, jež dosáhnou věku 18 let, dostali permanentku na vlaky po Evropě v hodnotě 3 200 eur (84 164 korun).

Evropská komise dokonce při úvahách o společné armádě uvedla, že by došlo k úspoře 30 miliard eur, což už by bylo 789 miliard korun.

Podle šéfa EK Jeana-Clauda Junckera připadají v úvahu tři scénáře společné obranné a bezpečnostní politiky. První by byl založen na dobrovolné spolupráci ad hoc. Druhá varianta předpokládá sdílení finančních a operačních prostředků. Třetí scénář počítá se společnou obrannou politikou. Armády jednotlivých členů EU by byly integrovány.

Nyní v malém fungují takzvané battlegroups, kdy jednotky tvoří vojáci více států. Je jich 18 a disponují 1500 muži. K nasazení jsou připraveny vždy dvě z nich.

Devět armádních rozpočtů ČR

Jen pro představu, co znamená v českých poměrech částka půl bilionu korun? Podle návrhu rozpočtu ČR na tento rok to téměř odpovídá rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí (přesně 560 miliard korun).

Nebo trojnásobku rozpočtu ministerstva školství a tělovýchovy (157 miliard korun), případně devíti rozpočtům ministerstva obrany (53 miliard korun). Půl bilionu korun by stačilo Akademii věd ČR při stávajícím rozpočtu 5,1 miliardy korun na 98 let.

Dále čtěte o české armádě: