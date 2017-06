Překvapení. Z obří armádní zakázky za 50 miliard vycouvalo pět zájemců

Na brněnském veletrhu IDET se na začátku června vystřídaly stovky vojáků. Táhla je tu především obrněná vozidla na pásech, které chce české ministerstvo obrany v příštích letech pořídit. Nejdetailnější prohlídku většinou věnovali německému stroji Puma. „Kdyby o nákupu rozhodoval jen generální štáb, největším favoritem je německá Puma. Má všechno, co potřebujeme,“ zasnil se přímo ve výstavní hale jeden z českých důstojníků.

Výhodou vozidla je fakt, že se na jeho vývoji podílel Bundeswehr a zbrojní konsorcium PSM tak vytvořilo technologii na přání zákazníka. Druhým, a neméně důležitým, efektem takové spolupráce jsou však velmi vysoké náklady. Cena jednoho obrněnce se pohybuje zhruba kolem čtvrt miliardy korun. Ve srovnání s ním vycházejí třeba konkurenční švédská vozidla CV90 o sto milionů levněji.

Galerie obněnců, kteří se účastní tendru

Pro jaký stroj se nakonec armáda rozhodne, ukáží následující týdny. Hned po skončení veletrhu IDET zamířily zbrojní firmy do vojenského újezdu Březina u Vyškova, kde budou vojáci několik týdnů jednotlivá vozidla testovat.

Většina to vzdala

Ještě před zahájením zkoušek přímo v terénu ministerští nákupčí částečně vystřízlivěli. Zájem o padesátimiliardovou zakázku na 210 vozidel je nakonec mnohem menší, než se čekalo. Na tankodrom nedorazily všechny firmy, s nimiž obrana komunikovala. „Ze šesti společností, kterým byly zaslány pozvánky na předvedení schopností vozidel, potvrdily účast pouze čtyři firmy,“ počítá Jiří Caletka, mluvčí ministerstva obrany. Kromě Pumy a CV90 budou moct čeští vojáci otestovat už jen další německé vozidlo Lynx KF31 a rakousko-španělského Ascoda.

Co je k dispozici Ascod

Výrobce: General Dynamics European Land Systems

Partneři v Česku: Czechoslovak Group, VOP CZ CV90

Výrobce: BAE Systems Hägglunds AB

Partneři v Česku: VOP CZ, Pramacom-HT, Meopta, VTÚ, … Lynx KF31

Výrobce: Rheinmetall Landsysteme GmbH

Partneři v Česku: VOP CZ Puma

Výrobce: PSM Project System & Management GmbH

Partneři v Česku: Glomex MS, VOP CZ

Přitom původně se počítalo, že testováním projde celkově devět výrobků. Plány se začaly bortit, když se soutěže odmítlo účastnit italské Iveco a posléze izraelský zbrojní podnik IMI.

Jak Euro napsalo už v dubnu, čekalo se, že tendr zdramatizuje zapojení tureckého průmyslu. Na jedné straně jde sice o spojence v NATO, ale vstřícné kroky Ankary směrem k Rusku a spory se západními zeměmi v posledních týdnech ukazují něco jiného. Nicméně turecká vojenská výroba patří dlouhodobě ke světové špičce a dokáže nabídnout i atraktivní ceny. Především z toho důvodu s ní Praha jednala. Jenže do Březiny nedorazí Otokar Otomotiv ani FNSS. Aby toho nebylo málo, z testů přes prvotní zájem vycouvala i německá firma FFG s vozidlem PMMC G5. Situace je o to překvapivější, že většina firem vzdala ještě předtím, než začal samotný výběr.

První peníze za dva roky

Vojáci tak mají mnohem užší výběr, čímž se však zjednodušila práce výběrové komise. Úředníci chtějí výsledky zkoušek ve vojenském prostoru vyhodnotit během několika týdnů, aby do prosince bylo jasno, jaké vozidlo je pro českou armádu nejvhodnější. Podle stanoveného harmonogramu má nové vedení ministerstva obrany podepsat nákupní smlouvu příští rok. Dodávky a platby rozložené do několika let pak začnou v roce 2019.

Nová pásová vozidla zamíří do posádek „těžké“ moravské brigády a nahradí značně zašlé transportéry BVP-2.

