Migranti z Afriky nevěří hrůzným zkazkám. Od cesty do Evropy je neodradí

I když je cesta ze zemí západní Afriky stále obtížnější, pořád se najdou mladí muži, kteří se vydají za vidinou evropského ráje. Ze Senegalu míří často mladí muži mladší třiceti let, kteří nevěří příběhům těch, jejichž kamarádi byli zastřeleni v Libyi nebo se utopili ve vodách Středozemního moře.

Za necelých šest měsíců tohoto roku do Itálie připlulo 62 tisíc uprchlíků a sedm procent z nich bylo právě ze Senegalu. Na moři se letos utopilo 1 808 lidí, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci.

Migrace do Evropy Od 1. ledna do 11. června 2017 Od 1. ledna do 11. června 2016 Itálie 61 903 52 775 Řecko 7699 157 250 Kypr 273 345 Španělsko 3314 1063 celkem 73 189 211 433

(minimální odhady) Zdroj: IOM

Dochází k tomu v době, kdy se počet lidí z Blízkého východu snižuje, z Turecka do Řecka proud uprchlíků meziročně poklesl o téměř 150 tisíc. Počty lidí, kteří směřují do Itálie naopak rostou, uvedl britský týdeník The Economist. Zejména jde o lidi ze zemí západní Afriky.

Proč jsou lidé, zejména muži, stále přitahováni evropským Eldoradem, ukazuje rybářské město Kayar, jež leží 60 kilometrů severně od hlavního města Senegalu Dakar. Rybáři tu mají práci jen po několik měsíců v roce a proto z tohoto místa odchází mladí lidé už několik desetiletí.

Ali Diong, pětatřicetiletý rybář si často chatuje přes WhatsApp s přáteli, kým se podařilo dostat do Itálie nebo Španělska. „Mohou poslat ženám peníze, mohou zaplatit za křest,“ líčí v britském časopise. „My, kteří tu zůstáváme, jsme zcela závislí na našich rodičích,“ dodal.

Migrující lidé ze lepším mají různé plány, jak se do Evropy vydat. Prodají veškerý majetek, jako jsou lodě s motory, motorky. „Je to riskantní, ale tady nic není. Musíte něco udělat, emigrace je jediné, co máte,“ vysvětluje Diong optiku chudých lidí ze zemí, jež na severu sousedí se Saharou a kterou musí překonat, aby měli vůbec šanci se dostat lodí přes moře do Evropy.

„Myslí si, že si uvědomují nebezpečí,“ říká Jo-Lind Roberts-Seneová z dakarské pobočky Mezinárodní organizaci pro migraci. Z čím vzdálenějších míst od hlavního města lidé jsou, tím spíše podceňují rizika spojená s cestou, která má skončit v Itálii nebo ve Španělsku. Většina z nich musí přejít přes Libyi, kde imigranti končí ve vězení, jsou prodávání na práci, v některých případech zastřeleni vojáky.

Thierno Mendy z východního Senegalu se z Libye vrátil. „Kdybych věděl, jaká bude cesta, nikdy bych se na ní nevydal,“ řekl. Sedmatřicetiletému migračnímu veteránovi ale mladší muži z vesnice nevěří.

Padesátiletý Massyla Dieng z Kayaru žil deset let v Itálii, nakonec se vrátil. Mladíky od cesty do Evropy odrazuje, ale oni jej kvůli tomu nenávidí. „Myslí si, že nechci, aby uspěli,“ řekl.

Dokud bude pro mladé lidi z chudých zemí Afriky existovat naděje, že se dostanou až do Evropy, budou na nebezpečnou cestu vyrážet.

Češi pro ekonomické uprchlíky nemají pochopení, ale ani pro ty, kteří pochází ze zemí, kde se válčí. Šedesát procent oslovených Čechů nesouhlasí, aby stát přijímal lidi ze zemí postižených válečným konfliktem.

Třetina v dubnu uvedla, že by mohli zůstat dočasně a jen tři procenta respondentů by souhlasilo, aby se v Česku uprchlíci usadili, vyplývá z aktuálního výzkumu CVVM.

Postoj Čechů k uprchlíkům se dlouhodobě příliš nemění

O aktuální vývoj uprchlíků se zajímá 51 procent dotázaných. Obyvatelé Česka jsou ve srovnání s Poláky méně otevření k přijímání uprchlíků z Blízkého východu, severní Afriky i Ukrajiny.

