Šéf Bank of England byl marně vyzýván k odchodu. Kvůli skepsi po brexitu

Zastánci brexitu z řad Konzervativní strany kritizují Carneyho již delší dobu. Vytýkají mu zpolitizování centrální banky. „Je mi to líto, vypadá jako docela milý chlapík. Ale Carney by vážně měl rezignovat. Zpolitizoval svůj úřad a to je neomluvitelné,“ prohlásil ke konci minulého týdne konzervativní europoslanec Daniel Hannan dle listu Financial Times.

Carney před červnovým referendem hlasitě varoval před negativními dopady brexitu. Kritici nyní zdůrazňují skutečnost, že šéf centrální banky byl také po červnovém referendu příliš skeptický ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Bank of England přitom počátkem srpna uvolnila měnovou politiku, podle kritiků předčasně. Dokazovat to mají čísla z britského hospodářství, která nejsou tak špatná, jak Carneyho úřad předvídal.

Média delší dobu spekulují o tom, což vygradovalo o tomto víkendu, že guvernér rezignuje. Mluvilo se o tomto čtvrtku, kdy se očekává, že Bank of England přijde s relativně pozitivními údaji z britské ekonomiky, čímž nastane pro skeptika Carneyho další „trapný“ moment.

Jenže Carney v pondělí večer jakékoli pochybnosti zarazil. Ministru financí Philipu Hammondovi oznámil, že v čele Bank of England zůstane minimálně do června 2019. Hodlá pomoci při odchodu Británie z EU, uvedla agentura Bloomberg. Londýn má začít s vyjednáváním o opuštění Unie v březnu příštího roku a očekává se, že rozhovory potrvají dva roky.

Odchodu Carneyho nahrávala skutečnost, že s předchozí vládou si rozuměl více. Tandem David Cameron-George Osborne (premiér-ministr financí) vystřídali Theresa Mayová a Philip Hammond, s nimiž Carney ani Bank of England tak blízký vztah nemá.

Za Carneyho se ale v pondělí postavila britská premiérka Theresa Mayová. Označila ho podle agentury Bloomberg za „absolutně nejlepšího muže pro svou práci“, který by měl zůstat ve funkci déle než slíbených pět let. I přesto, že se opřela do politiky nízkých úrokových sazeb na nedávné konferenci Konzervativní strany. Podporu Carneymu vyjádřil i Hammond.

Funkční období šéfa britské centrální banky je osmileté. Kanaďan Carney, sloužící od roku 2013, několikrát zdůraznil, že hodlá vydržet do konce roku 2018 a teprve pak se rozhodne, zda období dokončí. Kanaďan je prvním cizincem v čele britské centrální banky od jejího založení před 322 lety.

V případě předčasného odchodu Carneyho by pravděpodobně došlo opět k propadu libry. Britská měna má přitom za sebou období několika výrazných poklesů od červnového referenda. Odchod šéfa centrální banky, jehož kroky finanční trhy považují za „stabilní kotvu“, by přinesl další nejistotu. Po Carneyho oznámení zůstat v čele Bank of England měna zpevnila.

Vývoj kurzu libry k dolaru od poloviny června

