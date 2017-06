Velmistr Kasparov: Mafiánské Putinovo Rusko je třeba porazit hybridní válkou

V souvislosti s výpovědí bývalého ředitele FBI Jamese Comeye před Kongresem se hovoří o tom, jakým způsobem Rusko ovlivňovalo prezidentské volby ve Spojených státech. Garri Kasparov varuje před Vladimirem Putinem, jenž se snaží hybridní válkou destabilizovat západní struktury.

„Vše významné, co de děje v Rusku, nebo s pomocí Ruska, se neděje bez výslovných příkazů shora, tedy od Putina. To je to, čemu lidé (na Západě) nerozumí na mafiánském státě jako je Putinovo Rusko. Ať už to jsou vraždy opozičních politiků, novinářů, nebo kybernetické útoky,“ řekl Kasparov pro britský wired.co.uk.

Dlouholetý mistr světa v šachu, který v roce 2013 z New Yorku oznámil, že už se do Ruska nevrátí, varuje před tím, že Putin velké instituce jako je EU, USA, NATO, nenávidí, protože mohou ohrozit jeho moc. „Nemůže si dovolit přímou konfrontaci, kterou by mohl prohrát, takže pracuje na destabilizaci,“ tvrdí.

Putinův arzenál obsahuje hlavně propagandu, hybridní válku, politické vměšování, vydírání, korupci, hacking. „Není to voják, je to agent KGB, takže takové metody mu sedí,“ charakterizoval svého odpůrce světoznámý šachista. Vládce Kremlu umí využívat slabých míst protivníka a využívat rozporů mezi svými odpůrci.

Pro posilování vlivu neformální cestou může používat miliardy dolarů, kupovat si „vliv“ v zahraničí v zemích, kde to je potřeba. Vliv Ruska na volby zaznamenaly v tomto roce i ve Francii, Německu, případně ve Velké Británii.

Kasparov hovoří o skupování nemovitostí v Londýně nebo finančních darech proruským hnutím ve vybraných zemích. Varuje také před různými úniky informací, včetně projektu WikiLeaks.

Není náhoda, že právě jeden ze zakladatelů neziskové skupiny WikiLeaks Julian Assange získává mediální podporu od Putina, protože server uveřejňuje utajované informace amerického Pentagonu nebo CIA.

Oslabováním struktur EU (například přes brexit) může Putin běžným Rusům dokázat, že demokracie západního střihu je nedokonalá, je to „podvod a nepořádek“ a lidé v zemi ropy a vodky mohou být šťastni, že mají silného vůdce.

Metody aparátčíků Sovětského svazu jsou podle odpůrce ruského prezidenta většině lidí ve svobodném světě neznámé, včetně zástupců technologických firem, kteří mohou tyto hrozby podceňovat.

Propaganda není tupá jako reklama

„Mnozí si stále myslí, že propaganda je jako reklama na auto, ale je to mnohem sofistikovanější nástroj,“ varoval politik, který chtěl v roce 2008 kandidovat v prezidentských volbách.

Stále se ale zloby bývalého agenta KGB ve Východním Německu obává. „Jsem opatrný, když cestuji. Co jím, s kým se setkám. Každý, kdo oponuje Putinovi ví, co se mu může stát,“ dodal s tím, že nechce žít v neustálém strachu, proto se také přestěhoval z Moskvy do New Yorku.

Lidé by se podle něj měli naučit žít v době dezinformací, falešných zpráv a propagandy. Měli by se vzdělávat v tomto směru, aby lehce nepodléhali falešným informacím, které je jednoduché vytvořit, ale hůře se jim brání. „Vedeme zásadní bitvu o pravdu,“ zdůraznil.

Proto by politici ani občané neměli podceňovat „fake news“, protože samy od sebe nezmizí. „Je to jako se spamem. Můžete mít různé filtry, ale pokud takový server spammerovi odstřihnete, má to lepší výsledek,“ nabízí řešení, jak bojovat s Putinovým režimem. Tedy podobnými nástroji, jaké používá Rusko.

Donald Trump v Bílém domě znamená pro Putina Pyrrhovo vítězství. „Zdá se jasné, že Trumpovo vítězství bylo výsledkem mnoha aktivních operací ruských tajných služeb a hackerských operací,“ řekl Kasparov pro Radio Free Europe/Radio Liberty.

Nyní se ale z kontaktů Trumpa a jeho lidí s Rusy stal americký vnitropolitický problém, který pro „kremelského cara“ znamená vážné selhání.

Garri Kasparov Narodil se v Baku v Ázerbájdžánu v roce 1963. Matka byla Arménka, otec Kim Vajnštejn židovského původu. Od sedmi let začal hrát šachy. V roce 1985 se stal nejmladším mistrem světa v šachu. Držel si jej do roku 2000. V roce 1997 byl poražen počítačem IBM DeepBlue.

V roce 2005 odešel z profesionálního šachu a dal se na psaní a politiku. V době SSSR byl členem komunistické strany. Je dlouholetým kritikem Putina a zakladatelem hnutí Sjednocená občanská fronta.

V roce 2007 jej opoziční Jiné Rusko nominovalo do prezidentských voleb na jaře 2008, ale po obstrukcích ruské byrokracie nestačil kandidaturu oficiálně podat. Odstěhoval se do New Yorku a v roce 2013 oznámil, že se do Ruska nevrátí. V roce 2014 po anexi Krymu přirovnal Putina k Adolfu Hitlerovi a varoval Západ, že zastavit Putina bude později daleko těžší. Zdroj: wiki/Garri_Kasparov

