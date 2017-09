Rusko odpálilo střely na území pod kontrolou teroristů v Sýrii a uvolnilo cestu Asadovi

Rusko proti IS podobné střely v minulosti již použilo. Podle Moskvy byly dnes odpálené střely namířené na bojovníky IS z Ruska a ze zemí někdejšího Sovětského svazu. Kolik si operace vyžádala mrtvých, není jasné. Střely nicméně zničily opravnu obrněných vozidel, zásoby zbraní a zabily skupinu radikálů. Úspěch útoku podle ruského ministerstva obrany potvrdily záběry pořízené bezpilotními letadly.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že prezident Putin zaslal do Sýrie blahopřejný telegram. O operaci, díky níž se podařilo prolomit obležení Dajr az-Zauru, podal Putinovi informaci ministr obrany Sergej Šojgu. Jeho ministerstvo oznámilo, že Rusko pomohlo syrské armádě prolomit obranu teroristů a odblokovat město Dajr az-Zaur. Ruský prezident to označil za „významné strategické vítězství“ a Asadovi následně pogratuloval v telegramu. Peskov před novináři řekl, že se nyní odehrává boj v ulicích Dajr az-Zauru.

Syrská armáda v posledních dnech postupovala k městu Dajr az-Zaur, které z velké části ovládal IS a které je jedním z posledních míst, jež má tato radikální skupina v Sýrii pod kontrolou. Nyní se podle Hizballáhu probojovala do enklávy, kterou ovládají vládní síly, ale kterou obléhali bojovníci IS. Enklávu tvoří čtvrť v Dajr az-Zauru a přilehlá letecká základna 137. brigády.

K prolomení obležení základny vojákům blahopřál prezident Asad, který telefonoval několika velitelům. „Svou vytrvalostí v boji proti nejsilnější teroristické organizaci jste dokázali, že umíte nést odpovědnost. Dodrželi jste slib a budete příkladem budoucí generaci. Vzdali jste se toho, co je vám nejdražší, abyste bránili neozbrojené civilisty,“ řekl podle agentury SANA vojákům Asad.

Ofenzivě v Dajr az-Zauru velel generál Suhajl Hasan zvaný Tygr. Zúčastnil se několika rozhodujících bitev, v nichž armáda zvítězila, a to i bojů o východní Halab (Aleppo), který padl loni v prosinci.

Odborník na dění v Sýrii Aron Lund sdělil, že z politického hlediska je situace v Dajr az-Zauru pro Asada významným vítězstvím a pro IS zásadní porážkou. „Může to být bod zvratu ve válce na východě Sýrie,“ sdělil.

Bojovníci IS vstoupili do provincie Dajr az-Zaur v roce 2013 a tamní vojenskou základnu a přilehlou čtvrť obklíčili v následujícím roce. Jakmile se teď začala šířit zpráva o postupu syrské armády, propukly uvnitř enklávy oslavy. V místě žije asi 93 tisíc lidí, které už několik let zásobuje syrská armáda a OSN ze vzduchu.

Samozvaný Islámský stát drží stále asi 60 procent města Dajr az-Zaur a Asadovy jednotky čekají možná další několikaměsíční boje. Jeden z bývalých bojovníků opozice, který má v Dajr az-Zauru rodinu, řekl, že se obává o osud civilistů. Agentura AFP napsala, že jich je nyní ve městě zhruba 100 tisíc. Agentura SANA přinesla snímky, jak lidé oslavují příjezd armády. Bylo na nich vidět mnoho syrských vlajek. Podle OSN potřebuje v provincii Dajr az-Zaur humanitární pomoc na 830 tisíc lidí.

