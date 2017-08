Průzkum: Svět se obává Islámského státu a globálního oteplování

Jako významnou hrozbu pro svou zemi jmenovalo radikály IS celkem 62 procent dotázaných napříč 38 státy, které byly do průzkumu zapojeny. Globální klimatické změny jsou ve světovém průměru s 61 procenty v těsném závěsu a na prvním místě jsou například ve Švédsku, Kanadě, Španělsku a ve většině Latinské Ameriky.

Celkově je IS na prvním místě v 17 zemích, klimatické změny pak ve 13, ukázala studie.

Výjimkou jsou Spojené státy, kde jsou změny klimatu až na třetím místě za IS a kybernetickými útoky cizích zemí. IS je však nejčastěji uváděn jako významná hrozba i ve většině západní Evropy, například ve Francii toto hnutí jmenovalo 88 procent dotázaných a v Británii 70 procent. V minulém roce však byly obavy z IS ještě silnější a ve Francii a Španělsku zazněla tato odpověď ve více než 90 procentech případů.

Afriku čeká kritický nedostatek úrodné půdy. Čtěte více

V rámci Evropy tvoří výjimky Maďarsko a Řecko. Zatímco Maďary nejvíce zneklidňuje velký počet uprchlíků ze zemí jako je Irák a Sýrie (66 procent), Řekové vidí jako největší hrozbu stav globální ekonomiky (88 procent). Anomálii představuje také Rusko, kde je ze všech zapojených zemí vůbec nejmenší strach z globálního oteplování (35 procent).

V globálním měřítku jsou na třetím místě kybernetické útoky následované stavem globální ekonomiky a uprchlickou krizí. Studie také odhalila, že obavy ze světové hospodářské situace jsou značně spjaté s pohledem dané země na vlastní ekonomiku.

Organizace Pew Research v období od února do května vyzpovídala celkem 42 000 lidí. Česká republika součástí studie nebyla.

Dále čtěte: