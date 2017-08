Irácké vládní síly hlásí, že už kontrolují 70 procent Tall Afaru

„Město Tall Afar už brzy celé dobudeme, zbývá nám ovládnout jen asi pět procent území,“ citovala agentura Reuters mluvčího vládních jednotek. Irácký ministr zahraničí předtím na společné tiskové konferenci se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem a francouzskou ministryní obrany Florence Parlyovou uvedl, že město bude brzy obsazeno.

Vládní ofenziva za opětovné získání dříve asi dvousettisícového Tall Afaru začala 20. srpna. Tento pátek Bagdád oznámil, irácké síly prolomily obranu IS a dostaly se do centra města, kde podle šéfa operací dobyly mimo jiné Citadelu. Tuto historickou pevnost dříve IS používal jako vězení pro ženy a dívky, které nutil ke sňatkům se svými členy.

Francouzský ministr zahraničí a ministryně obrany při své nynější návštěvě s iráckými představiteli hovořili mimo jiné o boji proti IS a o obnově země. Francie je hlavním partnerem USA v mezinárodní koalici bojující proti IS v Iráku a v sousední Sýrii.

Ministr Le Drian po setkání s iráckým premiérem Hajdarem Abádím agentuře AFP řekl, že Francie poskytne Iráku půčku 430 milionů eur (asi 11 miliard korun). Peníze budou Bagdádu uvolněny koncem letošního roku. Ministr také iráckému premiérovi předal pozvání od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k návštěvě Francie.

Francouzští ministři se mají také v iráckém Irbílu setkat se zástupci irácké autonomní oblasti Kurdistán, která chystá v září referendum o nezávislosti. O ní hovoří iráčtí Kurdové už několik let, tato otázka se ale stala aktuální s oslabováním pozic IS, k němuž výrazně přispívají kurdské milice. Panují totiž obavy, že vyhlášení nezávislého Kurdistánu by mohlo destabilizovat region a vztahy Bagdádu s okolními zeměmi, zejména s Tureckem. Tento týden jednal s prezidentem Kurdistánu Masúdem Barzáním také americký ministr obrany James Mattis.

