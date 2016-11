Rozvíjející se středoevropské ekonomiky porostou pomaleji. Česko mezi nimi není

Ekonomický růst ve střední Evropě a Pobaltí by měl zpomalit z loňských 3,4 procenta. Odhad růstu pro příští rok banka snížila na rovná tři procenta z dříve předpokládaných 3,1 procenta.

EBRD dnes představila rovněž širší prognózu pro všech 36 rozvíjejících se zemí, ve kterých působí. Ta zahrnuje také například některé státy v jižní Evropě, Africe a Asii. Odhad letošního hospodářského růstu v těchto 36 zemích banka zvýšila na 1,6 procenta z dříve předpokládaných 1,4 procenta. Růst by měl výrazně zrychlit z loňských 0,5 procenta. Napřesrok navíc EBRD počítá s dalším zrychlením na 2,5 procenta.

Banka rovněž uvedla, že postkomunistické země v Evropě dosáhly od změny režimu výrazných pokroků, poukázala však na rostoucí rizika spojená s majetkovou nerovnováhou. Nadměrná koncentrace majetku v rukou bohatých lidí by podle EBRD mohla vyvolat nespokojenost s mechanismy tržní ekonomiky a v delším časovém horizontu zpomalit hospodářský růst.

Banka rovněž varovala před negativními dopady odchodu Británie z Evropské unie, a to zejména v případě, že by brexit vyvolal protiunijní kroky v dalších členských zemích. Poukázala na hrozbu takzvaného tvrdého brexitu, který by vedl k výraznému narušení obchodu a omezení unijních dotací pro země, v nichž EBRD působí.

