Rozpočet na obranu poroste až do roku 2020, dohodli se Sobotka se Stropnickým

Sobotka připomněl, že jeho vláda nastoupila v době, kdy se významně zhoršila bezpečnostní situace ve světě i v samotné Evropě. Ocenil, že se rozhodla jít cestou zvyšování výdajů na obranu a připomněl zapojení České republiky do boje proti terorismu.

Stropnický míní, že z pohledu obrany byly splněny všechny sliby z programového prohlášení vlády. Do konce volebního období se podle Sobotky nepochybně nepodaří dokončit všechny započaté akviziční projekty, budoucí ministři by v nich měli pokračovat, dodal. Chtěl by také, aby následovníci jeho vlády dodrželi plánované zvyšování rozpočtu tak, aby v roce dosáhl 1,4 procenta HDP. Další zvyšování rozpočtu by podle něj ale nemuselo být efektivní. Česká republika by měla být i nadále aktivní a solidární v boji proti terorismu a takzvanému Islámskému státu, uvedl.

Současná vládní koalice se zavázala, že do roku 2020 dosáhne rozpočet ministerstva obrany 1,4 procenta HDP. I přes každoroční růst rozpočtu ale v současné době Česko na svou obranu vydává jen kolem jednoho procenta. Podle Sobotky bude rozpočtový výhled do roku 2020 s potřebným navýšením počítat. Stropnický zdůraznil, že desetiprocentní nárůst obranného rozpočtu je jedním z největších v Evropě. Podle opozice by ale vzhledem k současné bezpečnostní situaci měla vláda uvolňovat na obranu více peněz.

Sobotka poznamenal, že kdyby se přidávalo v uplynulých letech více, úřad by peníze nestihl efektivně utratit. Právě za pomalé čerpání přidělených peněz a za odsouvané akvizice je ministerstvo obrany často kritizováno. Premiér poznamenal, že obrana má v akvizicích ambiciózní plány a že s nákupy zápasí. Kritiku ale odmítl s tím, že při jejich nástupu nebyly projekty připraveny. Zároveň řekl, že dochází k faktickému zlepšování výzbroje armády.

Sobotka se chce postupně sejít se všemi ministry, Stropnický je pátým členem vlády, jehož práci hodnotil. Výsledkem schůzek má být v září zpráva pro voliče, co se podařilo z programového prohlášení koaličního kabinetu a také doporučení pro příští vládu, v čem by měla pokračovat.

Premiér s ministry bilancuje už potřetí. Nejprve hodnotil práci vlády v polovině roku 2014, podruhé loni v listopadu a prosinci. Letos Sobotka zahájil hodnocení v polovině července, kdy jednal s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a ministrem kultury Danielem Hermanem (oba KDU-ČSL). Během minulého týdne se sešel s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou (za ANO) a ministrem pro lidská práva Janem Chvojkou (ČSSD). Dnes odpoledne má ještě bilanční schůzku se šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), další se uskuteční příští týden.

