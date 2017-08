Armáda si koupila toyoty do Iráku a Afghánistánu. Za 17 milionů

Do zakázky na čtrnáct toyot se přihlásily tři podniky, smlouvu za 16,97 milionu korun uzavřelo ministerstvo obrany v úterý 18. července se společností SVOS. „Předložila nejlepší nabídku,“ komentuje ministerský mluvčí Vladimír Lukovský, proč v tendru ostrouhaly firmy Dajbych a MPI Group.

Lukovský nechce upřesnit, do které operace vozidla v barvách vojenské policie a 601. skupiny speciálních sil zamíří. Podle dostupných informací je nicméně velmi pravděpodobné, že „armádní strážníci“ si je odvezou do Afghánistánu, kde hlídají českou ambasádu, a do Iráku, kde by od podzimu měli cvičit tamější policisty.

Že toyoty skutečně odjedou do těchto misí, potvrzuje i další fakt - obrana se zakázkou poměrně spěchá. Poslední vozidlo chce mít ve skladech nejpozději v pátek 15. prosince 2017. Pro SVOS Přelouč je to druhý kontrakt s českou armádou v krátké době. Už na jaře domluvila prodej čtyř svých bojových vozidel Perun za 94,5 milionu korun.

Českou ambasádu v afghánském Kábulu až do července střežili příslušníci prostějovské 601. skupiny speciálních sil, dnes je to úkol pro vojenskou policii. Nové toyoty vybavené protistřepinovou ochranou budou využívat například při převozech osob a materiálu v konvojích.

