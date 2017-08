Jako na trní. Vojáci v misi stále čekají na neprůstřelné vesty

Velmi důležitou dodávku čekala česká armáda v červenci. Alespoň to sliboval náčelník generálního štábu Josef Bečvář, když v dubnu musel přiznat, že alianční agentura NSPA původní termín 30. března nesplnila. Teď je ale jasné, že kontrakt neproběhne ani do konce léta. „Termín dodání je do konce října tohoto roku,“ potvrzuje armádní mluvčí Jindřich Plescher.

Další zpoždění nákupu 500 amerických nosičů balistických plátů SPCS Magnum za 17,5 milionu korun není zarážející pouze proto, že nákup bez soutěže loni ministerstvo obrany hájilo jako urgentní a velmi potřebný. Důležitější je, že měl konečně vyřešit špatnou situaci českých vojáků v zahraničních operacích. Dnes používané balistické ochraně se kvapem blíží konec životnosti.

Češi vybírají obrněnce. Přečtěte si o tendru:

Jak v dubnu prozradil generální štáb, velitelé problém řeší tak, že pro vojáky v misích sesbírali všechny použitelné vesty v českých a moravských posádkách. Jenže ani jejich životnost není nekonečná - „odejdou“ už na konci letošního roku. Věc navíc komplikuje fakt, že nikdo nedokáže zaručit, že 500 magnumů v říjnu do Afghánistánu skutečně dorazí.

Přečtěte si také: