Rozmyslí si Británie brexit? Dveře máte otevřené, vzkazují Německo a Francie

Jednání o brexitu měla původně začít 19. června, kvůli průtahům kolem sestavení nové britské vlády se ale o několik dní posunou. Stále je to však relativně málo času, vzhledem k tomu, že premiérka Theresa Mayová dosud nedojednala předpokládanou koalici se severoirskou DUP. Nejasnosti panují i kolem toho, zda půjde do vyjednávání s představiteli EU se strategií tzv. tvrdého brexitu, tedy zpřetrhání vazeb s unií.

Těžká pozice Británie a obavy z dosažení nevýhodné dohody vedou k výzvám, aby si Británie svůj odchod z unie ještě rozmyslela, navzdory názoru britských občanů z loňského referenda. „Dveře samozřejmě zůstávají otevřené,“ přisadil si před novináři po setkání s Mayovou francouzský prezident Emmanuel Macron. „Budou otevřené do té doby, dokud se vyjednávání o brexitu neuzavřou,“ dodal s tím, že jakmile jednání začnou, bude případné vycouvání už těžší.

Macronovy výroky přišly jen pár hodin poté, co se prakticky totožně vyjádřil německý ministr financí Wolfgang Schäuble. „Britská vláda uvedla, že zůstane u brexitu, což respektujeme. Ale pokud by chtěli změnit názor, tak mají určitě otevřené dveře,“ řekl v rozhovoru pro Bloomberg TV. Zmínil vzepjetí mladých voličů v britských parlamentních volbách, kteří podle něj spíše vyjádřili svůj negativní postoj k brexitu než zapálení pro labouristy.

