Další poražená premiérka. Britské volby oslabily i šéfku skotských nacionalistů

Skotové mají v britském parlamentu 59 křesel a skotští nacionalisté jich obsadili 35. Dají se tak označit za vítěze a ve srovnání s konzervativci Theresy Mayové jsou na tom ve svém měřítku mnohem lépe, protože mají většinu. Oproti předchozím volbám však výrazně ztratili. Tehdy totiž neobsadili jen tři křesla a stali se jasným skotským hegemonem. Kvůli své silné pozici však zřejmě paradoxně narazili.

SNP pod vedením Nicoly Sturgeonové totiž pod dojmem svého výsadního postavení začala tlačit na vyhlášení druhého referenda o nezávislosti. Silu k tomu jí dodávalo rozhodnutí Britů z loňského června opustit Evropskou unii, což bylo v rozporu s hlasováním Skotů.

Sturgeonová však šla za svým cílem až příliš tvrdě a nesháněla pro něj dostatečnou podporu. Alespoň to si myslí část jejích spolustraníků, kteří přičítají špatný výsledek SNP nevhodně zvolené politice skotského vedení. „Náš požadavek konání druhého referenda hodně předběhl dobu. Měli jsme o něj začít usilovat jen poté, co by bylo opravdu jasné, že většina Skotů chce nezávislost,“ kritizuje Sturgeonovou bývalý tajemník skotské vlády a dnes řadový poslanec Alex Neil, podle kterého kvůli tomu SNP přišla o řadu hlasů.

Členům SNP se nelíbí ani styl, jakým vede Sturgeonová svou stranu. Vyčítají jí příliš velkou centralizaci moci ve vedení. Pod palbou se ocitá především manžel Sturgeonové Peter Murrell, působící jako výkonný ředitel strany. Část členské základny už volá po jeho konci. „Měli bychom mu najít zástupce, který by jej do roka nahradil,“ myslí si bývalý skotský ministr spravedlnosti Kenny MacAskill.

Pozice Sturgeonové v čele strany sice přímo ohrožena není, volby ji však citelně oslabily. „Myslím, že je hodně zasažená. Vedla opravdu špatnou kampaň. Vypadá unaveně a ztrácí ze svého lesku,“ všímá si Michael Keating, profesor politologie na univerzitě v Aberdeenu.

Špatného výsledku své strany si je vědoma i sama Sturgeonová. „Ohledně brexitu a možné nezávislosti teď panuje nejistota,“ přiznala s tím, že si SNP musí promyslet své další kroky. K obezřetnějšímu přístupu vybízí úspěch skotských konzervativců, kteří získali třináct mandátů, zatímco po předchozích volbách měli jediný. Z jednoho poslance na sedm si polepšili labouristé, na čtyři pak liberální demokraté.

Jiní členové SNP však varují, že změnou přístupu by si Sturgeonová mohla zadělat na ještě větší problém. Podle politického blogem a člena SNP Jamese Kellyho by bylo odstoupení od snahy uspořádat další referendum o nezávislosti historickou chybou. „Udělalo by to z ní neschopného člověka,“ myslí si. „Je velice těžké vycouvat z něčeho podobného, aniž byste si neznepřátelili své příznivce,“ dodává s tím, že odepsání dalšího hlasování by bylo i zradou na občanech EU, kteří vkládají své naděje právě do SNP.

