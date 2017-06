Mayová chce vytvořit novou vládu, která Británii dodá jistotu

Z celkem 650 míst v Dolní sněmovně jich konzervativci obsadí 318, labouristé 262, liberální demokraté 12, skotští nacionalisté 35 a zbylé menší strany 23. Konzervativci tak ani zdaleka nedosáhli na většinu, kterou by jim zaručoval zisk 326 mandátů.

Jistotu v této situaci podle Mayové může Británii nabídnout jen její Konzervativní strana, která hodlá spolupracovat se severoirskou DUP, jež má deset křesel. Nová vláda podle premiérky naplní vůli britského lidu, provede Británii jednáním o odchodu z EU a zajistí, aby tyto rozhovory byly úspěšné. S Bruselem chce Mayová jednat v rámci harmonogramu, který byl již domluven. Rozhovory by tak mohly začít 19. června.

Vůdkyně severoirských unionistů Arlene Fosterová oznámila, že v příštích dnech se povedou jednání o podpoře konzervativní vládě. Výměnou bude DUP podle všeho žádat hlavně větší finanční podporu regionu.

Podle britského tisku ve vládě zůstane pět jejích klíčových členů: ministr zahraničí Boris Johnson, vnitra Amber Ruddová, obrany Michael Fallon, financí Philip Hammond a ministr pro brexit David Davis.

Mayová se rozhodla sestavit vládu navzdory tomu, že čelí výzvám k rezignaci. K odchodu ji vybídl mimo jiné předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn, jehož řada analytiků považuje za skutečného vítěze voleb.

Zbývá obsadit poslední křeslo

