Nejsledovanější debata v dějinách: pokoří Trump s Clintonovou Super Bowl?

Kanál Fox News předpokládá, že bude první debatní večer na televizních obrazovkách sledovat 80 milionů Američanů. Některé odhady jdou dále. „Můj předpoklad je, že by se na debatu mohlo dívat až sto milionů lidí,“ sdělil Paul Levinson, profesor Fordhamovy univerzity v New Yorku, agentuře Reuters.

S takovým odhadem souhlasí i Alan Schroeder, autor publikace Prezidentské debaty: riskantní byznys na cestě kampaní. „S kandidáty se běžně setkáváme v zinscenovaných situacích, ve kterých se plně ovládají. V prezidentské debatě se toho ale musí vzdát,“ dodává, a právě proto jsou podle něj debaty pro diváky tak atraktivní.

Odvážnější odhady dokonce hovoří o 120 milionech diváků. Taková sledovanost by překročila i rekord fotbalového Super Bowlu, který v roce 2015 sledovalo 115 milionů diváků.

O chystané debatě prezidentských kandidátů čtěte více:



Televizní debaty Clintonové a Trumpa mohou rozhodnout volby





I v případě, že se naplní ty nejstřízlivější odhady, bude letošní prezidentská debata nejsledovanější v americké historii. Hranici osmdesáti milionů diváků se zatím podařilo překonat jen debatnímu klání mezi Jimmym Carterem a Ronaldem Reaganem v roce 1980.

Spolu s vysokou sledovaností tuší televizní společnosti i tučné zisky z reklamy. Podle Paula Rittenberga, šéfa sekce reklamních prodejů kanálu Fox, by se ty z první debatní noci měly pohybovat v řádech jednotek milionů dolarů. Reklama jako taková se sice v průběhu samotných debat nevysílá, zájem o prostor vyhrazený v půlhodinových přestávkách před debatou a po ní je však rekordní a média si za něj účtují zvláštní příplatek.

„Vysílá se to živě. Má to vysoký reklamní rating. Zosobňuje to všechno, po čem je v reklamě v současnosti poptávka,“ říká Rittenberg. Televize CBS již nyní hlásí vyprodáno a ceny za reklamní prostor se pohybují výše než před čtyřmi lety. Za 30vteřinovou reklamu v daném čase nyní společnosti zaplatí 225 tisíc dolarů.

Nejsledovanější prezidentské debaty americké historie (v milionech diváků). (Zdroj: NY Times)

Letošní debaty podle CNN rovněž přitahují širší spektrum reklamních zadavatelů a to navzdory silné online konkurenci. „Evidujeme výrazně více poptávky i ze strany těch, kteří dříve televizní reklamu nekupovali. Dokonce máme mezi zákazníky i výrobce piva,“ pochvaluje si Rittenberg.

Optimismus v odhadech pohání údaje o sledovanosti debat republikánských primárek z loňska, které sledovalo 24 milionů lidí.

O prezidentských volbách v USA čtěte více:

Trump by zvýšil zadlužení USA o 5,3 bilionu dolarů, tvrdí analýza

Volby v USA: Clintonová je zpátky, Trump uznal Obamův původ

Po Obamovi zůstávávají nezahojené rány, říká Zeman. Volil by Trumpa