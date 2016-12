Předsedkyní Akademie věd bude Zažímalová, nastoupí v březnu

Sněm volil Zažímalovou v tajném hlasování. Volební lístek odevzdalo 209 členů akademického sněmu. S návrhem, aby se stala předsedkyní, souhlasilo 195 členů, sedm bylo proti, šest se zdrželo hlasování a jeden lístek neplatil. Na šéfku akademie navrhlo Zažímalovou 40 z 54 akademických ústavů. Byla jedinou kandidátkou.

Zažímalová poděkovala kolegům za důvěru. „Slibuji, že udělám, co budu moci, aby Akademie věd byla v co nejlepší kondici. Uvědomuji si velmi dobře, že to není práce pro jednoho člověka,“ řekla po oznámení výsledku volby. Považuje za důležité, aby i do dalších orgánů AV ČR, akademické i vědecké rady byli zvoleni kvalitní lidé. „Věřím, že posuneme Akademii věd o kousek dál,“ dodala.

Zažímalová, která je profesorkou Univerzity Karlovy pro obor anatomie a fyziologie rostlin, chce mimo jiné zlepšit financování akademie, podpořit špičkový výzkum a vyřešit vnitřní zadlužení akademických pracovišť kvůli stagnujícímu rozpočtu.

Podpora od předchůdce

Podle končícího šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše se v její osobě pojí nezpochybnitelná vědecká kvalita s respektem v široké akademické obci. „Dostala 93procentní podporu, je to zcela dominantní situace. Jsem rád, že to dopadlo tak výrazně,“ reagoval. Kandidaturu Zažímalové přivítali i vicepremiér pro výzkum Pavel Bělobrádek a ministryně školství Kateřina Valachová. Oba věří, že naváže na práci nynějšího vedení akademie.

Podle Drahoše, který akademii vedl osm let, má nová předsedkyně řadu manažerských zkušeností. Připomněl její dobré řízení mezinárodního hodnocení výzkumných pracovišť, které měla na starosti. Volbu rovněž považuje za pozitivní signál dalším vědkyním, kterých by podle něj mohlo být více. V příštích letech bude podle něj hodně práce se stabilizací výzkumu.

Valachová věří, že se Zažímalová pustí od začátku mandátu do vyjednávání lepších finančních podmínek pro vědce. „Protože jistota a předvídatelnost financování různých projektů, aby vědci měli klid na práci a věnovali se bádání, nikoliv hromadění papírů pro získání peněz, je velký úkol,“ dodala.

Eva Zažímalová (61) Vzdělání: vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1979), získala vědeckou hodnost CSc. v oboru biologie (1983); v roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin. Profesní kariéra: od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (dříve Československá akademie věd), mezi roky 2003 a 2007 byla zástupkyní ředitele ústavu a v letech 2007 až 2012 jeho ředitelkou; od roku 2004 vede v ústavu laboratoř hormonálních regulací u rostlin, od roku 2012 pracuje na částečný úvazek také v Biologickém centru AV ČR; od roku 2013 je členkou rady Akademie věd ČR, na starosti má i hodnocení výzkumných organizací. Vědecká činnost: jejím hlavním oborem je biochemie, molekulární biologie, cytologie a fyziologie rostlin se zaměřením na mechanismus působení a transport fytohormonů auxinového a cytokininového typu v rostlinných buňkách; je autorkou pěti desítek publikací, její práce byly citovány více než 1400krát. Patří k nejuznávanějším českým vědkyním, její výzkum zaměřený na auxiny může mít využití například v zemědělství. „Mnoho herbicidů funguje na bázi auxinů, způsobují například opad listů a ničí mnohé plevele. Nedávno můj kolega získal grant od Technologické agentury na další auxinové herbicidy, má zažádáno o dva patenty, jeho výzkum by tedy také mohl vést k tolik žádaným výsledkům užitečným pro praxi,“ přiblížila dopad svého bádání letos v březnu v LN.

