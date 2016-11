Poslanci navrhli změny v obsazování rozhlasové a televizní rady. Chtějí posílit roli veřejnosti

Cílem předlohy je posílit roli veřejnosti při kontrole vysílání veřejné služby a posílit taky jeho nezávislost, stojí ve zdůvodnění novely, kterou podala skupina poslanců z řad ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, klubu TOP 09 a Starostů a Úsvitu v čele s předsedou volebního výboru Martinem Komárkem (ANO). Autoři si od návrhu, kterou před dalším projednáváním v zákonodárných sborech posoudí vláda, slibují i zlepšení kontroly hospodaření rozhlasu a televize.

Nyní obsazuje devítičlennou Radu Českého rozhlasu a 15člennou Radu České televize Sněmovna. Dolní komora členy volí z kandidátů, které navrhují nestátní organizace. Předkladatelé ale hovoří o politické volbě, když se podle nich při výběru dávala přednost domluveným stranickým nominantům, které navrhla někdy i účelově založená sdružení.

Novela by podle předkladatelů dala významným politickým stranám možnost delegovat kandidáty průhledně. Další nominace by přicházely z 22 nevládních organizací vyjmenovaných v zákoně. Strany i organizace by navrhovaly vždy jednoho kandidáta. Sněmovní volba by zanikla. Nominanty by podle předlohy jmenoval do rad předseda Senátu, pokud by splnili zákonné podmínky. V krajním případě by mu kandidáta navrhovala horní komora.

Počet členů rad Českého rozhlasu a České televize by sice předloha zvýšila, nově by to ale byla nehonorovaná čestná funkce. Tyto rady by vybíraly členy správních rad, v nich by bylo pět míst. Členství ve správních radách, které by schvalovaly i zásadní rozhodnutí ohledně hospodaření rozhlasu a televize, by podle novely honorované už bylo. Částky by se odvíjely od průměrného platu v těchto médiích. Rady by měly odborné zázemí a organizační zázemí.