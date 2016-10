Přechod na „zelenou" se Němcům vymkl z kontroly. Do roku 2025 je přijde na půl bilionu eur

Náklady přechodu na obnovitelné zdroje v Německu dosáhnou do roku 2025 jen na poli výroby elektrické energie 520 miliard eur (14 bilionů Kč). Do loňského roku takzvaná "Energiewende" (energetická revoluce) za zhruba pět let trvání spolkla už 150 miliard eur. Vyplývá to ze studie, kterou publikoval ekonomický institut DICE při univerzitě v Düsseldorfu. Ta představuje první odhad všech nákladů přechodu v tomto sektoru.