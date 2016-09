Větrná expanze: Poláci se těší na stovky miliard

Jak uvádí analýza poradenské společnosti McKinsey & Co, v Polsku bude na pobřeží do roku 2030 instalováno tolik nových projektů větrných elektráren, že společně nakumulují výkon 6 GW.

„Pokud se tohoto výkonu podaří dosáhnout v období 2020-2030, HDP se může zvýšit o 60 miliard zlotých (asi 375 miliard korun) a do roku 2030 může vzniknout 77 tisíc nových pracovních míst,“ uvádí zpráva McKinsey & Company.

Zpráva analytické společnosti vychází z již navržených projektů, jejichž dokumentace prochází schvalováním. Už teď přitom dostaly zelenou projekty s kumulativním výkonem 2,2 GW. Do roku 2025 by mohlo přibýt dalších 1,2 GW a do roku 2030 by mohly větrné elektrárny produkovat elektřinu s výkonem dalších 4,8 GW.

77 tisíc míst

Podle regionálního partnera McKinsey & Co Tomasza Marciniaka přinese investice na výstavbu a údržbu projektů také návazné činnosti a efekty v průmyslu.

Díky levnější elektřině a snížení nevýhodné produkce elektřiny z uhlí by mohlo vzniknout také několik tisíc pracovních míst nejen v energetice, ale i v ocelářství a chemickém průmyslu. Analytici odhadují během deseti let vznik až 77 tisíc nových pracovních míst.

„Aby se plně projevily efekty větrné energie na moři, musí přispět také strategický rozvoj průmyslu, který předpokládá vysoký podíl místních podniků. V Polsku musí být možné vyrábět komponenty pro větrné elektrárny,“ říká Marcin Purta, partner společnosti McKinsey & Company.

Dotace menší než příjem

Kromě energetických dotací proto polská vláda hodlá rozvíjet také technické vzdělání a zvýšeně podporovat vznik nových startupů se zaměřením na obnovitelné zdroje energie.

„Odhadujeme, že dotace na větrnou energii na moři by podle velmi konzervativního scénáře mohla dosáhnout výše 42 miliard zlotých (262 miliard korun). Podle našich odhadů však bude dopad na HDP vyšší než požadované úrovně dotací na realizaci těchto projektů,“ dodal Tomasz Marciniak.

Dotace by neproudily pouze ze státního rozpočtu. Polský plán rozvoje větrných elektráren jde ruku v ruce s plánem rozvoje obnovitelných zdrojů Evropské unie. Ta chce zelenými projekty do roku 2030 vytvořit nové zdroje elektřiny o kumulativním výkonu 84 GW.

