Pražskou ČSSD dále povede Ludvík. Organizace podpořila Sobotku

„Byl to boj, byli dva kandidáti a nebylo to předem dané. Dvě třetiny hlasů je dobrá volba,“ řekl Ludvík. Do fungování ČSSD v rámci pražského zastupitelstva z pozice předsedy zasahovat nechce, neboť podle jeho slov pracují sociální demokraté na magistrátu dobře.

V roce 2014 byl Ludvík lídrem kandidátky ČSSD pro komunální volby v Praze. V roce 2018 v čele listiny již být nechce. Naopak se prý začátkem příštího roku chystá rezignovat na post zastupitele hlavního města. „Myslím si tedy, že by lídrem měl být někdo, kdo v zastupitelstvu sedí a tu práci tam teď dělá dobře,“ řekl. Zda se postaví v Praze do čela kandidátky voleb do Sněmovny, podle něj není v tuto chvíli jasné a o jejím složení se bude teprve jednat.

O post předsedy se Ludvík utkal se zástupcem starosty Prahy 13 Pavlem Jarošem. Oba kandidáti patří do ČSSD v Praze 13. Ludvíka nominovalo pět oblastí, Jaroše dvě. Domovská organizace obou kandidátů si vybrala Jaroše, kterého nominovala i Praha 12. Ludvík ale získal podporu například v Praze 3, 10 nebo 15. Jde o městské části, kde působí vlivní sociální demokraté jako europoslanec Miroslav Poche, Vladimír Novák nebo pražský zastupitel Karel Březina.

Podporu pražské ČSSD do čela strany dostali vedle Sobotky a Chovance také náměstek primátorky Petr Dolínek, bývalá pražská zastupitelka Lenka Teska Arnoštová, ministři práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zahraničí Lubomír Zaorálek.

Za místopředsedy pražské ČSSD delegáti zvolili pražského radního Daniela Hodka, bývalou pražskou radní a nyní zastupitelku Hanu Novákovou, někdejšího místostarostu a nyní opozičního zastupitele Prahy 4 Jiřího Bodenlose, zastupitele Prahy 6 Reného Pekárka a Jana Baláče z ČSSD v Praze 2. Mezi nominovanými na místopředsednická místa byl i Dolínek, starosta Prahy 8 Roman Petrus nebo místostarostka Prahy 14 Lucie Svobodová.

Místo pražského zástupce v předsednictvu ČSSD obhájil někdejší náměstek pražského primátora a nyní politický náměstek na ministerstvu vnitra Petr Hulinský.

Sobotka dnes vystoupil s projevem na úvod jednání krajského výboru, kdy uvedl, že je důležité, aby ČSSD prosazovala svůj program v rámci pražské koalice s ANO a Trojkoalicí (SZ, KDU-ČSL a STAN). ČSSD podle něj musí rovněž prosazovat zvyšování mezd a podporovat rodiny s dětmi. Sobotka zdůraznil, že strana musí získat nerozhodnuté voliče.

